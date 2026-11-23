Por: El Espectador

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Un nuevo episodio violento sacudió a Nariño, en esta ocasión en el municipio de Taminango, donde dos minigranjas solares fueron blanco de un ataque con drones cargados de explosivos. Según información entregada por la empresa Evolti, propietaria de las instalaciones, el atentado dejó daños materiales en la infraestructura, aunque, hasta el momento, no se reportaron personas heridas de acuerdo con los datos disponibles. Las investigaciones sobre los responsables ya están en curso y, según las primeras versiones, las disidencias de las Farc estarían relacionadas con el ataque, tal como se conoció en la información divulgada hasta ahora.

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Las minigranjas afectadas, identificadas como Delta 1 y Delta 2, están ubicadas en el sector de El Remolino, dentro del municipio de Taminango. Evolti informó que este atentado ocurre menos de un mes después de un ataque similar perpetrado contra su minigranja solar NAOS 3, también en la región, el pasado 29 de octubre. La empresa manifestó que estos eventos generan una enorme preocupación respecto a las condiciones de seguridad existentes para desarrollar proyectos de generación de energía en Colombia, especialmente en zonas donde la presencia de grupos armados ha impedido avances sostenidos.

En un comunicado oficial, Evolti condenó el atentado y subrayó la importancia que tienen estos proyectos para las comunidades, ya que representan inversión, creación de empleo y nuevas oportunidades. La empresa advirtió que los ataques van más allá de los daños materiales, pues afectan la confianza, el desarrollo local y todo el tejido de posibilidades que se genera en torno a la energía renovable.

De acuerdo con lo explicado por Evolti, el hecho ya fue informado a las autoridades correspondientes. Además, la empresa hizo un llamado al Gobierno Nacional para que actúe frente a estos sucesos, argumentando que dos atentados contra su infraestructura en menos de un mes evidencian que no se trata de incidentes aislados. Evolti solicitó la adopción de medidas concretas e inmediatas que protejan a las personas, las empresas y la infraestructura energética del país, así como el avance en las investigaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los ataques a minigranjas solares en Nariño causan preocupación en el sector energético?

Los ataques a minigranjas solares como los ocurridos en Taminango generan preocupación en el sector energético porque no solo afectan la infraestructura y provocan daños materiales, sino que también minan la confianza y el desarrollo de proyectos de energía renovable. Según Evolti, estos proyectos contribuyen con inversión, empleo y desarrollo en las comunidades; cuando son atacados, se impactan negativamente el crecimiento local y las oportunidades de progreso que estas iniciativas aportan.

¿Qué medidas solicita la empresa Evolti tras los atentados en Taminango?

Evolti solicitó al Gobierno Nacional la adopción de medidas concretas e inmediatas para proteger a personas, empresas e infraestructura energética, enfatizando que los atentados recientes muestran un patrón de violencia que requiere acción urgente. De acuerdo con el comunicado citado, también piden el avance en las investigaciones para esclarecer los ataques y asegurar la seguridad en el desarrollo de proyectos energéticos en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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