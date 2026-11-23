Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella salió al paso de las recientes polémicas que involucran tanto a Paloma Valencia, exsenadora y excandidata presidencial, como a Carlos Suárez Rojas, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega cercano al actual Gobierno. La controversia inició a raíz de señalamientos difundidos en redes sociales, desde lo que han llamado 'bodegas' vinculadas con funcionarios de la estatal petrolera. Se acusó a Valencia de tener información relevante sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático, ocurrido después de que supuestamente ella recibió amenazas, según chats que habría entregado oportunamente a las autoridades. No obstante, los rumores carecen de sustento, según manifestó el presidente.

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De acuerdo con el mandatario, el país no necesita debates sin fundamento y consideró que figuras como Paloma Valencia y Carlos Suárez no tienen relación con los hechos que se les atribuyen. El jefe de Estado enfatizó que "el país no está para discusiones menores y sin sustento", despejando así dudas sobre un posible complot. Además, señaló que nadie sensato, en sus palabras, puede pensar que Valencia esté envuelta en conspiraciones sórdidas, como se ha especulado en redes sociales. El Centro Democrático, bancada de Valencia, respaldó esta postura, aclarando que ella nunca recibió información concreta sobre un posible atentado contra Uribe Turbay ni otras personas. Por el contrario, notificó a la Fiscalía sobre amenazas en su contra tras el atentado a su colega, recalcando su transparencia y su actuación conforme a la ley.

En el caso de Carlos Suárez, la controversia también apunta a una supuesta autoría intelectual de los hechos, debido a su papel estratégico en la comunicación del Gobierno y su cercanía con De la Espriella. Sin embargo, el presidente fue enfático al rechazar la posibilidad de que Suárez organice pequeños complots, subrayando que se debe concentrar la atención nacional en debates realmente importantes. Esta defensa tuvo repercusión en figuras del uribismo, como el expresidente Álvaro Uribe, quien agradeció el pronunciamiento y pidió no manchar la reputación de Valencia ni de Suárez con estos señalamientos sin fundamento.

Es importante destacar que esta situación se da en un contexto de tensiones políticas en el que el uribismo ha tenido enfrentamientos tanto internos como con sectores cercanos al actual Gobierno. Las disputas se han presentado incluso al interior del Congreso, mostrando la complejidad de las relaciones entre los principales actores políticos de Colombia. La controversia evidencia cómo, a pesar de las diferencias políticas, una parte significativa del liderazgo nacional busca impedir la propagación de falsas acusaciones que dañen el debate democrático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se originó la polémica entre Paloma Valencia y Carlos Suárez por el caso Miguel Uribe Turbay?

La controversia surgió a raíz de señalamientos en redes sociales, desde supuestas 'bodegas' vinculadas a funcionarios afines al Gobierno, acusando a Paloma Valencia de tener información relevante sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Estos rumores también alcanzaron a Carlos Suárez Rojas, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, al atribuirle una supuesta autoría intelectual. Sin embargo, tanto el presidente de la República como líderes del uribismo y la bancada del Centro Democrático desestimaron cualquier relación de Valencia y Suárez con estos hechos.

¿Qué es una ‘bodega’ en el contexto político colombiano y cómo afecta el debate público?

En Colombia, el término ‘bodega’ se refiere a grupos organizados que operan en redes sociales, muchas veces coordinados para promover mensajes políticos, desacreditar adversarios o difundir información controvertida. En esta coyuntura, las bodegas han sido mencionadas como origen de los rumores contra Paloma Valencia y Carlos Suárez. Este tipo de campañas digitales puede distorsionar el debate democrático, afectando la reputación de figuras públicas al difundir acusaciones sin pruebas fehacientes.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.