Por: Noticiero 90 minutos

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La gobernación del Valle del Cauca recibió recientemente una importante donación de 500.000 millones de pesos destinada a fortalecer la atención médica especializada para recién nacidos prematuros y madres gestantes en el Hospital Universitario del Valle. Según Noticiero 90 Minutos, esta suma será aprovechada para adquirir equipos médicos que resultaron dañados tras el terremoto del pasado 10 de agosto, canalizando así los recursos en la reconstrucción de la malla hospitalaria pública del departamento. La iniciativa fue posible gracias a una alianza estratégica entre la gobernación y la industria licorera del Valle, que ha optado por destinar parte de sus ventas de aguardiente blanco a este fin social.

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La donación corresponde específicamente a la venta de 500 mil botellas de aguardiente blanco del Valle, comercializadas en septiembre y octubre. Como parte de una campaña implementada por la licorera, se destina 1.000 pesos por cada botella vendida, sin que esto represente un aumento en el costo para el consumidor. De acuerdo con la información proporcionada por la gobernación, este aporte permitirá atender y reparar los daños materiales generados por la emergencia del sismo, canalizando los recursos en una de las áreas más sensibles: el cuidado materno infantil. Así lo afirmó la dirección del hospital universitario, que anunció que la prioridad de la inversión serán los servicios esenciales destinados a madres gestantes y recién nacidos.

Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle, destacó que esta es la tercera ocasión en la que la gobernación apoya con donaciones significativas. En sus palabras textuales: "Estos $500 millones van a ser utilizados en servicios muy importantes como son neonatos, un servicio de niños prematuros, que son cunas de calor radiante, incubadoras y monitores. Eso es maravilloso porque permitimos que el servicio se mantenga funcionando cabalmente. Seguimos haciendo el Valle grande cuando nos unimos entre todos para restablecer lo que es nuestro patrimonio más sagrado, que es el Hospital Universitario del Valle".

El aporte de la industria licorera se suma a los 10 mil millones de pesos ya asignados por el gobierno departamental, además de otros 5 mil millones que están en trámite para mejorar la institución. A pesar de estos esfuerzos, el hospital necesita aproximadamente 477.000 millones de pesos para lograr una reconstrucción total y moderna tras la emergencia. La donación refleja un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para salvaguardar la salud materno infantil y responder con solidaridad ante la crisis hospitalaria en el Valle.

¿Cómo se recaudaron los 500.000 millones donados al Hospital Universitario del Valle?

La recaudación de los 500.000 millones de pesos provino de una campaña de la industria licorera del Valle, que donó 1.000 pesos por cada botella de aguardiente blanco vendida durante septiembre y octubre. Este esfuerzo conjunto no representó un incremento en el precio para los consumidores, pero permitió canalizar las utilidades de la venta de 500 mil botellas en la adquisición de equipos y elementos médicos para el hospital.

¿Para qué se utilizarán los recursos donados al Hospital Universitario del Valle?

De acuerdo con la gerente Irne Torres y la gobernación del Valle, los recursos serán destinados principalmente a la compra de equipos como cunas de calor radiante, incubadoras y monitores, asegurando el funcionamiento de los servicios de neonatología. El objetivo es mejorar la atención de madres gestantes y recién nacidos prematuros, sectores vulnerables que resultaron afectados tras el reciente terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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