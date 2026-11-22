Por: Caracol TV

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Cinco presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron durante una operación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X.

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De acuerdo con la publicación, el operativo, denominado Neptuno, se llevó a cabo en la vereda La Elsa y estuvo dirigido contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez de esa guerrilla, estructura que, según el mandatario, es comandada por alias Bertha.

En el mensaje, De la Espriella señaló que, además de los cinco integrantes dados de baja, las autoridades incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

El presidente también se refirió a la cabecilla de esta estructura y recordó que por información que permita su captura se ofrece una recompensa de hasta 787 millones de pesos. En su publicación, De la Espriella relacionó al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez con varios hechos violentos registrados en el suroccidente del país. Según indicó, a esta estructura se le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados.

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Asimismo, señaló a sus integrantes de estar relacionados con la incineración de seis tractocamiones en la vía Loboguerrero–Buenaventura y de afectar a 300 familias en el municipio de Dagua.

Tras informar sobre los resultados del operativo, el presidente aseguró que la instrucción a la Fuerza Pública es continuar las acciones contra las estructuras armadas ilegales en el territorio. “Mantener la ofensiva, recuperar el control territorial y acabar con las estructuras narcoterroristas que amenazan a nuestros campesinos, comerciantes y transportadores”, escribió.

Finalmente, De la Espriella felicitó a los soldados y policías que participaron en el procedimiento y presentó la operación como parte de las acciones de la Fuerza Pública contra el ELN en el suroccidente colombiano.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resaltó el compromiso de los uniformados en el operativo. “La valentía, entrega y compromiso de nuestros soldados y policías nunca han estado en duda; por el contrario, han sido nuestra fortaleza y quienes han defendido al Valle. Pero hoy ellos tampoco están solos”, afirmó.

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