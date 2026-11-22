Por: Portal Bogotá

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La educación ha tomado un papel fundamental en Bogotá, especialmente con iniciativas que buscan fortalecer habilidades en tecnología entre la población joven. Un ejemplo reciente es la certificación en Inteligencia Artificial otorgada a jóvenes del Batallón de Policía Militar No. 13 ‘General Tomás Cipriano de Mosquera’. De acuerdo con información de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), estos jóvenes participaron en un proceso de formación a través de la plataforma Academia Atenea, como parte del proyecto ‘Del Servicio Militar a la Vida Civil’. Esta iniciativa tiene el propósito de acercar oportunidades educativas a quienes prestan su servicio militar en Bogotá y abrirles puertas para su inserción en la vida civil.

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La ceremonia de entrega de certificaciones tuvo lugar durante el juramento de bandera en el Batallón de Policía Militar No. 13, ubicado en la localidad de Fontibón. Este evento no solo marcó la culminación de las etapas de instrucción militar, sino también el cierre exitoso de un proceso de aprendizaje en Inteligencia Artificial. Así, los participantes cuentan ahora con herramientas valiosas para su transición hacia el mundo laboral, un elemento clave en el desarrollo personal y profesional en una sociedad cada vez más digital.

La Agencia Atenea, organismo distrital encargado de impulsar la educación superior, la ciencia y la tecnología en la ciudad, ha sido un actor central en este proceso. Según datos reportados por la entidad, la articulación con instituciones educativas locales permitió que adicionales jóvenes de Fontibón también obtuvieran certificaciones en Inteligencia Artificial, ampliando el impacto formativo a diferentes sectores de la comunidad.

El enfoque colaborativo entre entidades del Estado y las instituciones educativas ha mostrado resultados positivos al facilitar el acceso al conocimiento y a tecnologías emergentes. Esta experiencia evidencia el compromiso por brindar opciones formativas que responden a las nuevas demandas del mercado laboral y contribuyen al desarrollo de competencias prioritarias, como lo es la Inteligencia Artificial.

La plataforma Academia Atenea se consolida entonces como un ecosistema de formación relevante en Bogotá, que extiende oportunidades concretas para el aprendizaje en áreas estratégicas y fortalece la conexión entre los jóvenes y los desafíos de la vida actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo accedieron los jóvenes del Batallón de Policía Militar No. 13 a la formación en Inteligencia Artificial?

De acuerdo con la información de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), los jóvenes del Batallón accedieron a esta formación a través de la plataforma digital Academia Atenea. Fue en el marco del proyecto ‘Del Servicio Militar a la Vida Civil’ que participaron en este proceso educativo, recibiendo así herramientas y certificaciones para su desarrollo profesional.

¿Qué papel juega la Agencia Atenea en la formación en Inteligencia Artificial en Bogotá?

Según datos de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), esta entidad promueve el aprendizaje y la certificación en áreas como la Inteligencia Artificial, conectando a jóvenes de diferentes zonas de Bogotá con nuevas oportunidades educativas y desarrollando competencias esenciales para su integración al mundo laboral contemporáneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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