Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha enfocado sus recientes esfuerzos en garantizar el acceso a la justicia para los ciudadanos. Bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se puso en funcionamiento el Comité Distrital de Justicia, un espacio creado para concertar los lineamientos de la política pública de acceso a la justicia y definir rutas de atención adecuadas a las necesidades de la ciudadanía. Este comité también busca que todas las entidades distritales trabajen de forma conjunta, adoptando un plan común. Según información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, esta iniciativa responde a los desafíos identificados ante el desconocimiento general sobre los servicios de justicia y a la baja tasa de denuncias por parte de las víctimas.

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El Comité Distrital de Justicia fue creado por el Decreto 225 de 2026 y tiene como función principal coordinar el Sistema Distrital de Justicia. Su objetivo es facilitar la administración de justicia formal, no formal y comunitaria en Bogotá, proporcionando respuestas rápidas y efectivas para resolver conflictos. En este espacio participan distintas entidades del Distrito involucradas en la eliminación de barreras de acceso a la justicia, entre ellas las secretarías de Seguridad, Gobierno, Educación, Salud, Integración Social y Mujer, así como la Personería de Bogotá. Estas entidades trabajan junto a actores de la justicia no formal, como conciliadores, mediadores y jueces de paz, y con representantes de entes nacionales como el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

De acuerdo con la Encuesta de Necesidades Jurídicas presentada en 2022, el 85% de las personas encuestadas desconocía los servicios de acceso a la justicia y solo el 55% de las víctimas denunciaba los delitos sufridos. Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia, explicó que los servicios de justicia estaban antes concentrados y no cubrían amplias zonas de la ciudad, por lo que la estrategia actual busca descentralizarlos y acercarlos a más territorios, facilitando el acceso en el norte, este y oeste de Bogotá.

En este contexto, se aprobó el reglamento interno del Comité y se avanzó en la formulación del Plan de Acción, orientado a reducir las conflictividades sociales mediante mecanismos preventivos y de solución temprana. El plan está enfocado en reducir barreras en la atención, mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información y ofrecer una atención diferenciada y pertinente. Otro punto importante consiste en fortalecer y reconocer el papel de la justicia no formal y comunitaria, apoyo que también fue reclamado por Yensy Dalila Castañeda Rojas, mediadora comunitaria.

La primera reunión del Comité Distrital de Justicia marca, de acuerdo con sus promotores, un paso crucial para construir una Bogotá con localidades más preventivas y restaurativas, que aborden los conflictos sociales antes de que escalen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Comité Distrital de Justicia y cómo beneficia a los ciudadanos de Bogotá?

El Comité Distrital de Justicia es una instancia de coordinación creada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para facilitar la administración y el acceso a la justicia en Bogotá. Reúne entidades distritales, organismos nacionales y actores de justicia no formal, y su objetivo es dar respuestas más oportunas y efectivas, descentralizando la oferta y simplificando las rutas para la ciudadanía.

¿Por qué es importante reducir las barreras de acceso a la justicia en Bogotá?

Reducir las barreras es esencial porque, según la Encuesta de Necesidades Jurídicas de 2022 citada por la Alcaldía de Bogotá, la mayoría de la población desconoce los servicios disponibles y muchas víctimas no denuncian. Mejorar el acceso significa entregar servicios más cercanos, comprensibles y efectivos, lo que contribuye a resolver conflictos y fortalecer la confianza en las instituciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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