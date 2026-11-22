Por: Portal Bogotá

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Las experiencias culturales en Bogotá continúan diversificándose y proponiendo nuevas maneras de conectar con el arte y la música. De acuerdo con la información difundida en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el próximo domingo 29 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en el domo del Planetario de Bogotá una sesión de sonoterapia totalmente inmersiva, pensada para quienes desean explorar el sonido con todos los sentidos. El encargado de guiar esta experiencia será Daniel G. Jones, músico electrónico, productor y compositor, quien ha consolidado una carrera de más de tres décadas en la escena experimental, participando en agrupaciones como Danny Dodge, Two Way Analog y Bombalacrán, así como en la creación de bandas sonoras para cine y productos audiovisuales.

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La particularidad de este evento radica en el enfoque multisensorial y envolvente que propone. Más que presenciar una simple presentación musical, la invitación es a hacer una pausa, cerrar los ojos y permitir que las frecuencias sonoras, acompañadas de proyecciones audiovisuales de 360 grados, transformen la percepción de quienes asistan. Según la agenda publicada por el Planetario de Bogotá, la sesión combinará composiciones electrónicas, sonidos ambientales y un entorno visual que busca desdibujar los límites entre el arte sonoro y la contemplación asistida por la tecnología.

El concepto que fundamenta la propuesta de Daniel G. Jones se apoya en la cimática, disciplina que se ocupa del estudio de los patrones que produce el sonido al interactuar con la materia. El propio artista reconoce que este enfoque es fundamental en su labor creativa, nutrido a partir del aprendizaje recibido del yogui Dada Divyapremananda. Así, cada detalle del evento ha sido planificado para explotar las capacidades acústicas y visuales del domo, convirtiendo el espacio en un laboratorio artístico donde las vibraciones sonoras se transforman en experiencias tanto auditivas como físicas.

La sesión de sonoterapia está programada para iniciar a las 10:00 a. m., según confirmó el Planetario de Bogotá, con acceso al emblemático domo para vivir la música y el sonido desde una perspectiva completamente inmersiva y participativa. Este tipo de actividades refuerza la oferta cultural de la ciudad, que en la misma época impulsa iniciativas como vacaciones recreativas y la celebración ‘Navidad Es Cultura’ 2026, según lo reseñado por las fuentes oficiales del distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la sonoterapia y cómo se experimenta en el Planetario de Bogotá?

La sonoterapia es una práctica que utiliza frecuencias sonoras para inducir estados de relajación, bienestar y exploración sensorial. En el evento del Planetario de Bogotá, se combina música electrónica, sonidos ambientales y proyecciones visuales de 360 grados para crear una experiencia multisensorial única que busca transformar la forma en que se percibe y se siente el sonido en el cuerpo.

¿Quién es Daniel G. Jones y cuál es su aporte a la música experimental en Bogotá?

Daniel G. Jones es un músico electrónico, productor y compositor con más de treinta años de trayectoria, reconocido por su participación en agrupaciones como Danny Dodge, Two Way Analog y Bombalacrán. Además, su interés por la cimática lo ha llevado a integrar conocimientos sobre las vibraciones sonoras en sus propuestas artísticas, convirtiéndose en un referente de la experimentación sonora en escenarios como el Planetario de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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