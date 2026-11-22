Por: Portal Bogotá

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Engativá, una de las localidades más pobladas de Bogotá, busca transformar la manera en que las instituciones y la comunidad enfrentan la violencia. En el auditorio de la universidad Compensar se llevó a cabo el primer foro interinstitucional 'Engativá rompe el silencio: de las cifras a las voces', organizado por la alcaldía local y el Consejo del Buen Trato. Según lo reportado por la Alcaldía Local de Engativá, esta jornada marcó el inicio de la Semana del Buen Trato y congregó autoridades locales como la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Subdirección Local de Integración Social, la Secretaría Distrital de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería Local de Engativá, la Junta Administradora Local (JAL), universidades, organizaciones sociales y liderazgos comunitarios.

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Durante el evento, el alcalde Víctor Hugo Huertas Prada expuso un consolidado de datos, recopilados entre 2024, 2025 y lo que va de 2026, provenientes de cinco entidades clave en la localidad. Estos informes suman 62.282 registros de distintas formas de violencia. El estudio detalla que el 51,99 % de los casos corresponde a mujeres, mientras los hombres representan el 17,67 %; de los reportes con sexo informado, las mujeres son el 74,63 % de las atenciones. Las manifestaciones más frecuentes son la violencia psicológica y emocional, con 24.978 registros, seguida de violencia sexual y mixtas (12.602) y violencia física (10.844). También se mencionaron 2.007 casos de violencia económica, 791 de violencia intrafamiliar, 582 de riesgo de feminicidio y 91 suicidios. Estos datos, analizados de acuerdo con la Alcaldía de Engativá, resaltan la urgencia de abrir espacios seguros y trabajar en la transformación de las pautas de crianza.

El foro combinó la presentación de cifras con testimonios reales recogidos en iniciativas como ‘Una voz que escucha’, ‘Regálate un abrazo’, ‘Rompiendo estereotipos’ y ‘Voces que cuentan’. Las historias compartidas reflejaron la resiliencia de mujeres que han enfrentado situaciones de violencia, permitiendo que la estadística tomara rostro humano. Posteriormente, en un panel interinstitucional, representantes del ICBF, la Subdirección Local de Integración Social, la Personería, la Secretaría Distrital de la Mujer y la universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO), discutieron los obstáculos en las rutas de atención y la importancia de que las víctimas no deban contar su historia en múltiples ocasiones.

El cierre de la jornada incluyó la firma simbólica de un compromiso conjunto por el buen trato, consolidando la idea de que la prevención de la violencia comienza en la vida diaria. En el marco de la Semana del Buen Trato, la alcaldía local invita a la ciudadanía a participar en el cineforo ‘¡Hablemos de respeto, buen trato y convivencia!’ y en el festival artístico y cultural ‘En mi barrio soy feliz’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipos de violencia predominan en Engativá según la Alcaldía Local?

De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía Local de Engativá, las formas de violencia más reportadas entre 2024 y 2026 son la violencia psicológica y emocional, la violencia sexual y subtipologías mixtas, y la violencia física. Estas manifestaciones representan la mayor parte de los 62.282 registros analizados en el foro interinstitucional.

¿Cuáles fueron las principales propuestas para evitar la revictimización de las víctimas en Engativá?

Durante el panel interinstitucional, representantes de entidades como el ICBF y la Secretaría Distrital de la Mujer señalaron como prioridad evitar que las víctimas tengan que relatar su historia repetidamente en diversas dependencias. Para ello, propusieron fortalecer la articulación entre instituciones y garantizar que quienes buscan ayuda encuentren un entorno acogedor y sin barreras innecesarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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