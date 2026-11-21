Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), se ha comprometido de manera activa con la protección de las personas mayores de 60 años en la capital. De acuerdo con la información divulgada por la propia entidad, uno de los mayores desafíos en la atención a este grupo de la población es el abandono, una situación que la Ley 1850 de 2017 tipifica como delito. En este contexto, el Distrito enfatiza que el abandono no es solo sinónimo de soledad, sino que implica la carencia de apoyos fundamentales para asegurar el bienestar, la seguridad y una vida digna para las personas de edad avanzada.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos citados por la Alcaldía, Bogotá alberga cerca de 2 millones de hombres y mujeres mayores de 60 años. El bienestar de estas personas depende, en buena medida, de la colaboración ciudadana y del reconocimiento social de los derechos de quienes han dedicado décadas al desarrollo de la ciudad. El abandono, además de ser un acto penado por la ley, representa una forma de violencia que suele estar relacionada con factores como la falta de ingresos, la exclusión social, la dependencia funcional o la discapacidad, y la ausencia de redes de apoyo.

Las autoridades distritales resaltan que la prevención y atención del abandono requieren una participación conjunta de la familia y la sociedad. Por ello, el Distrito llama a reportar cualquier hecho de negligencia en hogares, espacios públicos o cualquier lugar donde puedan encontrarse personas mayores en condición de vulnerabilidad. Existen servicios de atención, tanto permanente como transitoria, para quienes requieran protección. Además, se encuentran habilitados canales de denuncia como la línea telefónica ‘Una Llamada de Vida’ (601 380 8400), la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, la línea de emergencias 123, así como la presencia física en las Comisarías de Familia de Bogotá. Estas instancias funcionan las 24 horas y están disponibles los siete días de la semana.

El llamado del Distrito es claro y enfático: la protección de las personas mayores es una responsabilidad colectiva. Los reportes y denuncias permiten a las autoridades activar rutas de atención y mecanismos de protección, contribuyendo con ello a frenar la vulneración de derechos de este importante sector social.

¿Cómo se puede denunciar el abandono de adultos mayores en Bogotá?

La denuncia por abandono de personas mayores en Bogotá puede realizarse a través de la línea "Una Llamada de Vida" (601 380 8400), la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación y la línea de emergencias 123, todas con atención permanente. También es posible acudir directamente a las Comisarías de Familia. Estos canales permiten activar las medidas de protección estipuladas por la ley.

¿Qué significa abandono de adultos mayores según la Ley 1850 de 2017?

De acuerdo con la Ley 1850 de 2017, el abandono de las personas adultas mayores se entiende como la privación de los apoyos esenciales para su bienestar, seguridad y calidad de vida, situación que es reconocida como delito y una forma de violencia. La normativa busca garantizar la protección y el respeto de sus derechos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z