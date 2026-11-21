Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Tunjuelito, ubicada al sur de Bogotá, la alcaldía local abrió una convocatoria para que habitantes de todas las edades y distintos perfiles participen en actividades de integración y recreación durante la temporada de fin de año 2026. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, esta iniciativa forma parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, cuyo objetivo principal es fortalecer la participación ciudadana mediante el aprovechamiento de espacios públicos para el aprendizaje y la convivencia.

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La alcaldía, liderada por Claudia Collante, anunció que las inscripciones estarán disponibles hasta el martes 24 de noviembre de 2026. El trámite debe realizarse de manera presencial en la sede de la Alcaldía Local, en horarios entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m., y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Es importante que las personas interesadas presenten todos los documentos exigidos para cada convocatoria, ya que los cupos se asignarán en el orden en que se entreguen los requisitos completos, según lo indican las fuentes oficiales.

La programación incluye dos eventos principales. El primero es un encuentro dirigido especialmente a personas con discapacidad y sus cuidadores, programado para el domingo 29 de noviembre de 2026, desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en el Centro de Felicidad (CEFE) El Tunal, con 200 cupos disponibles. Para participar, se requiere diligenciar los formatos de inscripción y consentimiento informado, presentar certificaciones de discapacidad y de cuidador, copias de documentos de identidad y de afiliación al Sistema de Seguridad Social, así como un recibo de servicio público vigente.

El segundo evento es un taller de mecánica de bicicleta y recorrido territorial, enfocado en personas mayores de 12 años que cuenten con transporte no motorizado propio. Este se realizará el mismo domingo 29 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., e implicará un recorrido por puntos estratégicos del sector, culminando en la Casa de la Participación con un taller práctico. Para este espacio, hay 40 cupos y se exige la documentación similar.

Toda la comunidad de Tunjuelito y especialmente quienes buscan participar deben acercarse oportunamente, ya que solo serán considerados quienes completen el proceso a tiempo. Para información detallada sobre horarios, rutas y requisitos, la alcaldía sugiere consultar los canales institucionales oficiales, tal como lo indica la publicación revisada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las actividades de integración de la Alcaldía Local de Tunjuelito en 2026?

Para inscribirse en cualquiera de las actividades promovidas por la Alcaldía Local de Tunjuelito en 2026, las personas deben diligenciar los formatos de inscripción y consentimiento informado, presentar fotocopia del documento de identidad, certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social, un recibo de servicio público con vigencia no mayor a 60 días y, según el evento, certificados adicionales como acreditación de discapacidad o de cuidador. En el caso de menores, también se exige la documentación de identidad del acudiente.

¿Cómo y hasta cuándo se pueden realizar las inscripciones a los eventos de integración en Tunjuelito?

Las inscripciones deben hacerse de manera presencial en la Alcaldía Local de Tunjuelito, hasta el martes 24 de noviembre de 2026. Los horarios habilitados son de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Solo podrán participar quienes completen todos los requisitos y entreguen la documentación en el plazo estipulado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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