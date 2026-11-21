Por: El Espectador

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La casa azul de NC Diseño, ubicada diagonal a las Torres del Parque en Bogotá, abrió sus puertas el 21 de noviembre para acoger una significativa muestra del artista José Antonio Suárez. Esta exposición, organizada en conjunto con Bernal Espacio Galería de Madrid, marca el regreso de Suárez a la capital después de más de diez años sin mostrar sus dibujos allí. Es la primera gran exposición del artista en Bogotá desde entonces, y según la información publicada, representa un hecho relevante para quienes han seguido su obra desde que sus creaciones aparecían en el Magazín Cultural de El Espectador entre 1989 y 1995.

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Muchas personas conservan recuerdos, y hasta colecciones, de esos magazines, pues las piezas de Suárez siempre ofrecían una mirada aguda y silenciosa sobre la cultura y el arte en Colombia. Sus trabajos, a menudo de pequeño formato, solían presentarse en las carátulas o en el interior de la publicación, convocando al lector a detenerse y observar los detalles que forman un universo propio, donde el cuestionamiento y la introspección han sido constantes.

La exposición actual está compuesta por 300 dibujos elaborados durante el año de la pandemia de 2020 y 99 grabados titulados "Grabados de domingo", realizados entre 2018 y 2026, de acuerdo con la información proporcionada. El silencio que acompaña la experiencia de visitar la muestra se debe tanto al espacio donde se exhiben las obras como al reducido tamaño de los dibujos, que obliga al espectador a inclinarse y observar detenidamente figuras como rostros, siluetas humanas, conejos o vestidos de niña, en una invitación permanente a la contemplación introspectiva.

En medio de este recorrido silencioso, el visitante experimenta una atmósfera extraña, en la que las imágenes de Suárez actúan como espejos inacabados, permitiendo que cada quien se apropie de la obra y la integre en su propio universo. El artista ha mencionado en entrevistas que disfruta copiarse a sí mismo, una práctica que resulta en piezas siempre diferentes pese a partir de lo ya conocido. Así, la repetición se convierte en un gesto de resistencia frente al caos de la uniformidad, allí donde la copia deja de ser una simple reproducción para convertirse en una reinterpretación consciente de la rutina.

Este juego entre original y copia aparece en cada obra, e invita a reflexionar sobre la naturaleza de la creación artística. La exposición, abierta hasta el 19 de diciembre, permite a los visitantes encontrarse con un mundo que es, a la vez, propio de Suárez y de todos aquellos que reiteran gestos cotidianos en busca de sentido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras componen la exposición de José Antonio Suárez en Bogotá?

La muestra cuenta con 300 dibujos realizados durante el año de la pandemia, en 2020, y 99 grabados pertenecientes a la serie "Grabados de domingo", que abarcan desde 2018 hasta 2026. Estas piezas destacan por su pequeño formato y la atención al detalle, permitiendo una exploración profunda y silenciosa del universo de Suárez, de acuerdo con la información divulgada en la exposición.

¿Por qué la repetición es un elemento central en la obra de Suárez Londoño?

La repetición en los dibujos de Suárez Londoño no es mera copia, sino una estrategia consciente para transformar lo idéntico y desafiar la idea tradicional de originalidad. La exposición revela cómo sus obras tienden a reproducirse con pequeñas diferencias y ajustes, mostrando la copia como un proceso creativo que refleja los ciclos e incluso las rutinas de la vida cotidiana, según se interpreta en los textos y las entrevistas citadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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