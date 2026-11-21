Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La empresa Chivas Tur’s del Tolima, propietaria del popular vehículo turístico conocido como ‘El Patrón’, se pronunció después del trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Aylin Mariana Agudelo Moncada en Ibagué. Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 20 de noviembre, una fecha que marcó de luto a sus familiares, amigos y a toda la comunidad en esa ciudad. En un comunicado oficial, la compañía expresó su dolor y solidaridad con los allegados de la joven, indicando que se unen “al dolor y lamentan profundamente” la pérdida de Mariana. De acuerdo con el pronunciamiento de Chivas Tur’s, sus condolencias se extienden también al conductor de la chiva, quien vivió en carne propia el desafortunado suceso y recibirá apoyo “humano, emocional y el acompañamiento necesario durante este proceso”.

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La información entregada por la empresa arroja luz sobre las circunstancias del siniestro. Chivas Tur’s explicó que, según su versión, el accidente inició cuando dos motocicletas colisionaron en la vía. En ese momento, Mariana cayó sobre la calzada justo cuando transitaba el vehículo turístico, y el contacto con la llanta trasera de la chiva ocasionó el fatal desenlace. Estos hechos situaron el llamado de atención en la calle 37, en el sector comprendido entre las carreras Quinta y Sexta. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Ibagué, el choque involucró dos motocicletas y la chiva turística. Entre las primeras hipótesis sobre las causas del accidente, las autoridades señalan el tránsito entre vehículos como un posible factor influyente.

En cuanto a la investigación sobre lo ocurrido, Chivas Tur’s reiteró su disposición para colaborar plenamente con las autoridades, subrayando que atenderán los “requerimientos correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”. La compañía pidió, además, actuar con prudencia y respeto hacia las personas implicadas en esta tragedia, recordando que “ninguna palabra puede reparar el dolor de una familia que pierde a uno de sus seres queridos”. La Secretaría de Movilidad informó que las pruebas de embriaguez practicadas a los conductores involucrados resultaron negativas. El suceso ha generado conmoción y un llamado a la solidaridad entre todos los implicados, mientras avanza la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió en el accidente de la chiva turística en Ibagué?

El accidente involucró a dos motocicletas y una chiva turística conocida como ‘El Patrón’, propiedad de Chivas Tur’s del Tolima. Según el comunicado de la empresa y la Secretaría de Movilidad, tras la colisión entre las motocicletas, la joven Mariana Agudelo cayó a la vía y fue arrollada por la llanta trasera de la chiva, lo que le costó la vida.

¿Cuál es la versión oficial de Chivas Tur’s sobre el accidente con la joven Mariana Agudelo?

Chivas Tur’s del Tolima explicó que fue una colisión entre dos motocicletas lo que ocasionó que Mariana Agudelo cayera en la vía, justo cuando pasaba la chiva turística. La empresa ofreció condolencias a los familiares, manifestó su apoyo al conductor del vehículo y expresó su compromiso de colaborar con las autoridades para aclarar los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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