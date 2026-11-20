Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad del Tolima expresó profunda tristeza tras el fallecimiento de Aylin Mariana Agudelo Moncada, estudiante del décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil. La joven perdió la vida en un trágico accidente de tránsito que sucedió en la tarde del viernes 20 de noviembre en Ibagué. Según información compartida por la institución educativa, Mariana estudiaba en el Instituto de Educación a Distancia, específicamente en el Centro de Atención Tutorial (CAT) Ibagué.

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En un mensaje emitido por la Universidad del Tolima, firmado por el rector Jonh Jairo Méndez Arteaga, la comunidad académica manifestó su solidaridad con los familiares, allegados y seres queridos de la joven. El comunicado subraya el dolor que ha causado su partida, destacando su trayectoria estudiantil y su vinculación con la universidad. La institución aseguró que en este momento de recogimiento se suman al sentimiento de pérdida y espera que los recuerdos y el cariño compartidos por Mariana permanezcan vivos en el corazón de quienes la acompañaron.

El accidente que acabó con la vida de Mariana ocurrió en la calle 37, entre carreras Quinta y Sexta, justo frente a Comfenalco. Allí, dos motocicletas chocaron violentamente, lo que provocó la caída de sus conductoras sobre el pavimento. De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue arrollada por una chiva —un bus típico de la región— que pasó por encima de ella, causando su fallecimiento en el sitio. Los vehículos involucrados fueron identificados: una Yamaha BWS con placas AEN29E y una motocicleta roja, propiedad de la víctima, con matrícula YVE57H.

El suceso conmocionó a la comunidad universitaria y a los habitantes de Ibagué, dejando una huella de dolor y reflexión. La pronta reacción de la universidad, que reiteró el acompañamiento y solidaridad, buscó brindar algún consuelo ante la inesperada tragedia. El caso evidencia el peligro que representan los accidentes de tránsito y la importancia de la solidaridad colectiva ante la pérdida de vidas jóvenes en circunstancias tan lamentables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente en el que murió la estudiante de la Universidad del Tolima?

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió cuando dos motocicletas chocaron en la calle 37, entre carreras Quinta y Sexta, frente a Comfenalco, Ibagué. Tras la colisión, las conductoras cayeron al pavimento y Mariana Agudelo Moncada fue arrollada por una chiva, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

¿Quién era la joven que falleció en el accidente de tránsito en Ibagué?

Aylin Mariana Agudelo Moncada era estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Su muerte causó gran pesar en la comunidad académica, que resaltó su desempeño y lamentó profundamente su repentina partida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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