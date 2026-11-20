La muerte de una joven de 28 años en medio de una intervención policial durante una jornada de protestas en el Cauca desató una fuerte controversia. Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que Ivonne Fernanda Parra Díaz habría fallecido por complicaciones respiratorias tras inhalar gases lacrimógenos lanzados por integrantes de la Unidad Antidisturbios de la Policía en El Bordo, municipio de Patía.

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De acuerdo con la información recopilada por las organizaciones, las comunidades del sur del Cauca se concentraron en los sectores de Palomocho y El Bordo para adelantar manifestaciones. Durante la jornada, uniformados de la Unidad Antidisturbios intervinieron para dispersar a los participantes y utilizaron agentes químicos. En medio de esa situación, Parra Díaz, quien tenía una discapacidad y problemas respiratorios, habría resultado afectada por los gases, según la denuncia citada por El Espectador.

Uno de los puntos más delicados del caso tiene que ver con el llamado que, presuntamente, hicieron los integrantes del equipo de derechos humanos a los policías. Según las organizaciones, les advirtieron que había una joven con dificultades para respirar y solicitaron detener la intervención, además de permitir la instalación de un cordón humanitario para evacuarla. Sin embargo, aseguran que la petición no fue atendida.

La situación terminó en tragedia durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre. El Hospital de El Bordo notificó el fallecimiento de Ivonne Fernanda Parra Díaz, quien habría muerto por un síndrome de dificultad respiratoria. Tras conocerse la noticia, la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas del Cauca rechazó lo ocurrido y pidió que se esclarezcan las circunstancias del caso.

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“Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación de Organizaciones sociales y políticas del Cauca rechazamos y lamentamos esta terrible noticia. Este es el resultado del ataque desproporcionado e indiscriminado por parte de integrantes de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional. Solicitamos a las autoridades judiciales investigar esta situación y las causas del fallecimiento de la joven”, señalaron las organizaciones en su comunicado, reproducido por El Espectador.

#Justicia | La @ONUHumanRights pidió esclarecer la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz, una joven con síndrome de Down y problemas respiratorios, ocurrida en El Bordo, Cauca. Según información recibida por el organismo, su condición de salud se habría visto afectada por los gases lacrimógenos utilizados durante un operativo de la fuerza pública en las movilizaciones del 19 de noviembre. La entidad pidió una investigación independiente y pronta para esclarecer lo sucedido. Vía: @Sara_Rojas44

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 21, 2026

Por su parte, la Policía Nacional entregó una versión diferente sobre lo sucedido. En un pronunciamiento oficial, lamentó la muerte de la joven y explicó que los uniformados adelantaron un procedimiento en zona rural de El Bordo después de enfrentar un ataque con artefactos explosivos improvisados tipo papa bomba.

“En horas de la tarde, uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios adelantaron un procedimiento de policía en zona rural de El Bordo, municipio de Patía, Cauca, tras enfrentar un ataque con artefactos explosivos improvisados tipo papa bomba. Dicho procedimiento finalizó en su totalidad y, al cierre del mismo, en el Puesto de Mando Unificado no se reportaron personas lesionadas, ni de la población civil ni de la Policía Nacional”, indicó la institución.

La Policía Nacional de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana Ivonne Fernanda Parra Díaz , expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y se permite informar a la opinión pública lo siguiente: https://t.co/ZROrjGzpsf — Departamento de Policía Cauca (@PoliciaCauca) November 21, 2026

La Policía también sostuvo que tuvo conocimiento del ingreso de Parra Díaz al centro asistencial varias horas después de terminar el operativo. Según su comunicado, la joven llegó al hospital a las 4:31 de la madrugada y falleció a las 5:56 a. m. Por esa razón, la institución manifestó que todavía no puede establecerse una relación directa entre su muerte y la intervención policial.

“Con posterioridad a la finalización del procedimiento, y varias horas después, a través de redes sociales y medios de comunicación se conoció que la ciudadana ingresó a un centro asistencial de El Bordo hacia las 4:31 de la madrugada del 20 de noviembre, donde falleció a las 5:56 a. m. Teniendo en cuenta que el ingreso al centro asistencial se produjo una vez el procedimiento policial ya había concluido y sin que durante el mismo se reportara ninguna persona lesionada, no es posible establecer, por el momento, una relación directa entre el deceso y la actuación policial”, agregó la Policía en declaraciones recogidas por el medio citado.

Finalmente, la institución señaló que esperará los resultados de las autoridades médicas y legales para conocer las causas de la muerte y determinar si existe algún vínculo con los hechos registrados durante las protestas. Mientras tanto, las organizaciones sociales insisten en que se investigue el uso de gases lacrimógenos y la respuesta de los uniformados ante la solicitud de ayuda.

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