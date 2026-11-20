Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las más recientes manifestaciones en Ibagué se desarrollaron de manera tranquila y sin incidentes, según lo informó la Administración Municipal al término de la jornada. Desde tempranas horas, exactamente a las 7:00 de la mañana, se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU), un espacio desde el que las autoridades realizaron un monitoreo constante de las movilizaciones que se presentaron durante todo el día. A través de este mecanismo de coordinación, se dio acompañamiento a la Fuerza Pública, garantizando un seguimiento minucioso y permanente hasta las 5:00 de la tarde. Este operativo concluyó con una concentración en la Universidad del Tolima, punto final de las actividades programadas.

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De acuerdo con Sergio Saavedra, quien ocupa el cargo de secretario de Seguridad encargado, la jornada concluyó con total normalidad. El funcionario entregó un balance positivo y aseguró que no se presentaron actos de vandalismo ni situaciones que pusieran en riesgo la seguridad o el orden en la ciudad. Saavedra destacó la labor coordinada de las autoridades, quienes estuvieron presentes en los diversos sitios de concentración con el objetivo de asegurar el derecho a la protesta pacífica y proteger tanto a los manifestantes como a la ciudadanía en general.

Esta vigilancia y acompañamiento formaron parte de una estrategia integral para permitir que la manifestación pública se desarrollara sin interrupciones, desórdenes o actos que afectaran la convivencia. La participación activa de la Fuerza Pública fue clave para que las actividades planificadas transcurrieran sin percances, reforzando el mensaje de respeto hacia la protesta y la importancia de mantener la seguridad en las calles de Ibagué.

Por último, la Administración Municipal reiteró su compromiso con la protección de los derechos ciudadanos, en particular el derecho a la manifestación, y subrayó la necesidad de preservar la seguridad y la convivencia en el interior de la ciudad. Según el reporte oficial dado por las autoridades, la jornada fue ejemplar en cuanto al comportamiento y colaboración de los asistentes, reafirmando la posibilidad de que la protesta pacífica y la seguridad puedan coexistir sin inconvenientes en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se garantizaron los derechos durante las manifestaciones en Ibagué?

Durante las recientes movilizaciones en Ibagué, la Administración Municipal instaló desde muy temprano el Puesto de Mando Unificado (PMU) para supervisar el desarrollo de las actividades y coordinar con la Fuerza Pública la seguridad de la jornada. Según Sergio Saavedra, secretario de Seguridad encargado, este acompañamiento y la presencia de las autoridades en los puntos de concentración aseguraron que los participantes pudieran ejercer su derecho a la protesta pacífica sin que se registraran alteraciones del orden público.

¿Qué estrategias usaron las autoridades de Ibagué para mantener el orden durante las marchas?

Las autoridades de Ibagué implementaron una vigilancia permanente desde el PMU y coordinaron el acompañamiento de la Fuerza Pública en las movilizaciones. Esta estrategia permitió monitorear el desarrollo de las protestas desde la mañana hasta su culminación en la Universidad del Tolima. Como resultado, no se reportaron actos de vandalismo ni situaciones que pusieran en riesgo la seguridad ciudadana, de acuerdo con informes de la Administración Municipal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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