Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Durante la semana del 20 al 29 de noviembre, Bogotá será escenario de una variada agenda cultural que reúne música, arte, gastronomía, moda y reflexión académica en distintos rincones de la ciudad. Según la información recopilada por El Espectador, el calendario inicia con el esperado regreso del cantante puertorriqueño Chayanne, quien presentará su gira “Bailemos otra vez tour” el 21 de noviembre en el Coliseo Medplus. El espectáculo ofrece una mezcla de sus clásicos como “Torero” y “Un siglo sin ti”, junto con temas recientes; las entradas están disponibles a partir de COP 188.000 y el acceso es exclusivo para mayores de edad.

Sigue a PULZO en Discover

En la misma fecha, el barrio Quinta Camacho abre al público las puertas de 12 galerías, entre ellas Beatriz Esguerra y Casa Lleras, creando un recorrido artístico desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. La jornada invita además a conocer los cafés, restaurantes y librerías del sector, y conversar directamente con artistas y galeristas.

La agenda artística continúa el 23 de noviembre con la celebración por los diez años del Acuerdo de Paz en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. De acuerdo con la fundación COMPAZ, el evento integrará presentaciones de la Compañía Cuerpo de Indias de El Colegio del Cuerpo de Cartagena, resaltando el arte, la música y el baile como ejes de conmemoración. Aunque el acceso es gratuito, es necesaria una inscripción previa informada en redes sociales de la compañía.

El 21 y 22 de noviembre, el Parque de la 93 será punto de encuentro de 85 artesanos y artesanas en el Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL, que sumará a su exposición de oficios muestras de gastronomía, música y danza, además de la inauguración de una maloca artesanal con talleres participativos.

Ese mismo día, la Librería Lerner de la 93 acoge un Café filosófico con entrada paga, donde la conversación girará en torno a los desafíos del trabajo intelectual en Colombia, con la participación confirmada de la escritora Margarita Posada y el filósofo Tomás Molina.

En cuanto a experiencias culinarias, el bar de vinos Momentino organizará una cata el 21 de noviembre con seis variedades italianas y un menú de tres tiempos, desde pizza de zucchini hasta osobuco.

Por otro lado, la moda toma protagonismo con el Bogotá Fashion Weekend, que se desarrolla del 20 al 22 de noviembre en Villa Adelaida y otras 12 zonas comerciales, congregando 715 marcas en un circuito de talleres, exposiciones y conversatorios.

En la Cinemateca de Bogotá, la Muestra Afro en su edición once invita hasta el 29 de noviembre a explorar producciones afrocolombianas y africanas, con énfasis en decolonialidad y antirracismo, mientras que el Festival Contracuerpo abre el 21 de noviembre con presentaciones de danza y literatura en bibliotecas públicas. Todas estas actividades, en su diversidad, reflejan el dinamismo cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos culturales en Bogotá exigen inscripción o compra de boleta en noviembre?

Algunos de los eventos destacados en la agenda cultural de noviembre en Bogotá requieren inscripción previa o la compra de entradas, como es el caso del concierto de Chayanne, que exige boleta desde COP 188.000 y restringe el ingreso a mayores de 18 años, la cata de vinos de Italia en Momentino con entrada paga, y el evento del décimo aniversario del Acuerdo de Paz, con acceso sin costo, pero inscripción previa obligatoria, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué actividades ofrece la Muestra Afro 2026 en la Cinemateca de Bogotá?

La Muestra Afro en la Cinemateca de Bogotá presenta una programación enfocada en la decolonialidad, las espiritualidades y el antirracismo, reuniendo películas de realizadores afrocolombianos y de diez países africanos. También destaca actividades complementarias, como proyecciones especiales por el centenario de Delia Zapata Olivella y Álvaro Cepeda Samudio, muestras de danza y sesiones en el Medialab orientadas a la memoria y saberes comunitarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z