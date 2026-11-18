Por: El Espectador

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La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia manifestó su rechazo frente a los mensajes intimidantes y ataques personales que ha recibido la periodista Ana Cristina Restrepo en redes sociales. De acuerdo con el organismo internacional, la comunicadora ha sido objeto de estigmatización y de señales que la asocian sin fundamentos con la antigua guerrilla de las Farc, además de acusaciones sobre supuesto favoritismo hacia causas consideradas subversivas. La Oficina enfatizó que “ninguna periodista debería ver amenazada su integridad, o seguridad o su labor por el ejercicio de su profesión o por sus opiniones”, insistiendo en que estos señalamientos carecen de sustento alguno.

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Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la libertad de expresión permite el debate y la crítica, pero no protege amenazas, llamados a la violencia ni desinformación que ponga en peligro la dignidad y la vida de los periodistas. Por ello, el organismo hizo un llamado claro a las autoridades para que evalúen urgentemente los riesgos que enfrenta Restrepo y tomen, en consulta con ella, las medidas necesarias para proteger su vida e integridad, así como garantizar que pueda trabajar con seguridad.

El conflicto en redes sociales se intensificó tras una discusión entre Restrepo y Jerome Sanabria, creadora de contenido y activista, sobre el Acuerdo de Paz y la percepción de los exintegrantes de las Farc. Todo inició con una intervención de Sanabria en un panel periodístico de RCN, donde declaró: “las Farc no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo”. También afirmó que, a pesar del Acuerdo de Paz, la violencia persiste en una amplia parte del territorio colombiano.

Restrepo respondió señalando la falta de pruebas detrás de las afirmaciones de la activista, cuestionando que dichos pronunciamientos podían afectar negativamente al periodismo, la democracia y el proceso de paz. Además, recalcó que Sanabria carecía de reportería, documentación y verificación suficiente. Sanabria, por su parte, responsabilizó a Restrepo y otros sectores de respaldar lo que consideró un acuerdo que ofreció impunidad a las Farc, sosteniendo que los excombatientes no han cumplido totalmente con sus obligaciones hacia las víctimas ni en la entrega de bienes.

Ante esto, Restrepo rechazó que se le asocie con la defensa o idealización de la antigua guerrilla, reiterando su apuesta por el diálogo y la política sin violencia como salida al conflicto en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la ONU intervino en el caso de Ana Cristina Restrepo y qué significa eso para la libertad de prensa en Colombia?

La Organización de las Naciones Unidas intervino tras identificar amenazas e intimidaciones contra Ana Cristina Restrepo debido a su labor periodística sobre temas de paz y derechos de las víctimas. Esta intervención subraya la importancia de garantizar la protección y seguridad de los periodistas en Colombia, para que puedan informar libremente y sin temor.

¿Cuáles fueron los argumentos principales en la discusión entre Ana Cristina Restrepo y Jerome Sanabria sobre el Acuerdo de Paz?

Jerome Sanabria sostuvo que las Farc no cumplieron el proceso de desmovilización y que siguen involucradas en actividades criminales, mientras que Ana Cristina Restrepo defendió la necesidad de fuentes rigurosas, objetividad y respeto en la discusión sobre el acuerdo, y negó cualquier reivindicación romántica de la antigua guerrilla, abogando por el diálogo para resolver el conflicto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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