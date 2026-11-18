Un sismo de magnitud 3,1 se registró en la mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026 en el departamento del Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral y ocurrió a las 7:54 a. m., hora local.

De acuerdo con la información oficial, el temblor tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, una característica que puede hacer que los movimientos sean perceptibles en las poblaciones cercanas al epicentro.

El reporte del SGC señala que el evento fue localizado en las coordenadas 3,81° de latitud y -75,65° de longitud. Además, fue registrado por 30 estaciones de monitoreo y su estatus de procesamiento aparece como manual.

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Entre los municipios más cercanos al punto del sismo se encuentran Chaparral, ubicado a 21 kilómetros; San Antonio, a 22 kilómetros, y Roncesvalles, a 23 kilómetros, todos en el departamento del Tolima.

El movimiento ocurrió a las 12:54 p. m. en horario UTC y quedó registrado en los sistemas de vigilancia sísmica del SGC.

La entidad mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el territorio nacional mediante su red de estaciones de monitoreo.

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