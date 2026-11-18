Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las autoridades reportaron un importante golpe contra la criminalidad organizada, tras una operación coordinada entre el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Según la información oficial, durante una diligencia de allanamiento, fue dado de baja alias Niche, un ciudadano señalado como presunto sicario del grupo delincuencial conocido como ‘los Satanás’. Alias Niche habría actuado bajo las órdenes directas de alias Pedrito, identificado como el segundo al mando de la organización, actualmente preso en Venezuela, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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Los reportes de las investigaciones indican que alias Niche era temido entre comerciantes y transportadores de varias localidades de la capital. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, intimidaba a las víctimas usando armas de fuego, específicamente contra quienes se negaban a cumplir con las extorsiones exigidas por el grupo. Además, se le acusa de repartir panfletos amenazantes y de atacar físicamente, disparando contra negocios ubicados en sectores como Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, así como en Soacha, Cundinamarca.

Entre los hechos delictivos por los que está relacionado alias Niche sobresale el homicidio de un taxista en las inmediaciones de un centro comercial en la localidad de Bosa, un atentado con arma de fuego contra un conductor de transporte en Teusaquillo y un ataque armado a un empleado de un restaurante en Soacha, según información otorgada por la Policía de Bogotá. Durante el allanamiento, agentes incautaron elementos como un revólver, una granada de fragmentación, cascos, prendas de vestir y una motocicleta que, presuntamente, se habría utilizado en la comisión de estos actos delictivos.

Este caso se suma a las recientes acciones adelantadas por las autoridades. La Policía de Bogotá informó que, solo en la última semana, han sido capturadas veintiocho personas presuntamente vinculadas a delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Estos avances muestran el compromiso de las instituciones con la seguridad ciudadana y la lucha constante por procurar que Bogotá sea una ciudad más segura para quienes la habitan.

Para reportar situaciones que afecten la seguridad o la convivencia, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, fundamental en los procesos investigativos para combatir el crimen en la capital.

¿Quién era alias Niche y cuál era su rol dentro del grupo ‘los Satanás’?

Alias Niche, identificado como un presunto sicario, era un ciudadano que operaba bajo las órdenes de alias Pedrito dentro del grupo delincuencial ‘los Satanás’. Las autoridades lo señalan como responsable de extorsiones y ataques armados dirigidos a comerciantes y transportadores en diferentes localidades de Bogotá y Soacha.

¿Cuáles fueron los resultados recientes de la Policía frente al crimen en Bogotá?

De acuerdo con los reportes oficiales, solo en la última semana la Policía de Bogotá ha capturado a veintiocho personas presuntamente relacionadas con delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, además de incautar armas y otros elementos utilizados en la comisión de delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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