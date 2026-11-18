Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) impulsa el bienestar de la ciudadanía con actividades artísticas pensadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. En este marco, la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', ofrece un espacio especialmente diseñado para quienes buscan disfrutar de la música, el movimiento y el fortalecimiento personal. Según información oficial de la SDCRD, este jueves 19 de noviembre de 2026, desde las 6:00 de la tarde, se realizará una clase abierta de salsa y bachata en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, puntualmente en la plazoleta del gimnasio, que se encuentra en el piso seis del centro cultural.

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Este evento gratuito invita a personas de todas las edades a sumergirse en una experiencia grupal que combina los ritmos latinos con el ejercicio físico y la conexión interpersonal. Quienes asistan tendrán la oportunidad de fortalecer su técnica de baile, experimentar el aprendizaje a través de la repetición guiada y subrayar la importancia del trabajo en pareja para mejorar tanto los pasos como los giros y la conexión corporal. El espacio, según datos publicados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, busca fomentar la confianza y el disfrute en la pista de baile en un ambiente dinámico y entretenido.

La clase hace parte de una oferta cultural más amplia que anima a los habitantes de la capital a participar en actividades gratuitas y de acceso abierto, siempre hasta completar el aforo disponible. Con esta invitación, la SDCRD pone en el centro la música como herramienta fundamental de integración social y desarrollo personal, al tiempo que promueve espacios inclusivos y pensados para el bienestar colectivo. De acuerdo con la información oficial, el evento está abierto para todo público, haciendo énfasis en la importancia de generar espacios en los cuales la ciudadanía pueda establecer una conexión activa con el cuerpo y la música.

Estos encuentros, en concordancia con la oferta cultural del distrito, se inscriben en la agenda de planes y eventos gratuitos disponibles para quienes buscan alternativas recreativas durante el mes de noviembre. Así, iniciativas como la clase de salsa y bachata reafirman el compromiso del sector cultural distrital con la promoción de la vida saludable, el acceso libre y la inclusión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la clase gratuita de salsa y bachata en Bogotá?

La práctica clase de salsa y bachata se llevará a cabo el jueves 19 de noviembre de 2026, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, específicamente en la plazoleta del gimnasio situada en el sexto piso del recinto cultural, en la dirección calle 82 #10-69.

¿Qué ofrece y quién puede asistir al evento cultural de baile organizado por la SDCRD?

El evento, promovido por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), ofrece una clase de salsa y bachata orientada a fortalecer la técnica de baile, la confianza en la pista y la conexión corporal. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y está abierta para todo público, sin restricciones de edad.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.