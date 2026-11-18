Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá recordó a la ciudadanía la importancia de cumplir con la medida de pico y placa este jueves 19 de noviembre de 2026, con el fin de evitar sanciones y contribuir al orden en la movilidad de la ciudad. En esta ocasión, la restricción aplica de acuerdo con el calendario de la SDM, que detalla los horarios y las placas habilitadas para circular en cada categoría de vehículo.

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Para los vehículos particulares, la medida rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. En la fecha indicada, es decir, jueves 19 de noviembre, solo pueden movilizarse aquellos cuyos números de placa terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Esta restricción busca reducir la congestión vehicular durante la mayor parte del día. Según la SDM, el objetivo es mantener un flujo ordenado y permitir que solo una parte de la flota particular utilice las vías en estos días específicos.

En cuanto a los taxis, la restricción de pico y placa inicia a las 5:30 a. m. y también finaliza a las 9:00 p. m. Este jueves 19 de noviembre, los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 podrán circular sin inconvenientes. Esta medida, acorde con la información oficial de la SDM, busca organizar el uso de taxis en la ciudad y garantizar el acceso al servicio para los usuarios.

Para los vehículos de servicio especial o denominados de placa blanca, la restricción se mantiene de lunes a sábado, en un horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Este jueves, únicamente los vehículos cuyo número de placa finaliza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tienen autorización para transitar por Bogotá, conforme a lo anunciado por la SDM.

La entidad también informó a los ciudadanos sobre la opción de solicitar la exención de la medida a través del programa Pico y Placa Solidario. Para acceder a este beneficio, es obligatorio realizar el trámite exclusivamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co). El pago solo se puede hacer mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) habilitado en el sitio web oficial. La SDM advierte que no existen intermediarios autorizados ni otras páginas web para este servicio, por lo que hace énfasis en prevenir fraudes y transacciones no seguras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para vehículos particulares este jueves 19 de noviembre de 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el jueves 19 de noviembre de 2026 la medida de pico y placa para vehículos particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Solo pueden circular los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 durante ese día.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se solicita en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite a ciertos usuarios circular sin restricciones tras un pago legal y autorizado. La solicitud se hace exclusivamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y la única forma de pago es mediante botón de PSE en el mismo sitio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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