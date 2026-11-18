Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para este jueves 19 de noviembre de 2026 en Bogotá, de acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), indica que la capital tendrá una madrugada con condiciones de tiempo seco y cielo parcialmente nublado, donde se espera una temperatura mínima cercana a los 8 °C. En horas de la mañana, las condiciones seguirán siendo en su mayoría secas, aunque el cielo oscilará entre parcial y mayormente nublado. Además, existe la probabilidad de lloviznas dispersas, especialmente en el suroccidente de la ciudad.

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Para los ciudadanos interesados en consultar información detallada sobre las lluvias, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) dispone de herramientas en tiempo real que le permiten conocer la probabilidad de precipitaciones, así como las temperaturas máxima y mínima esperadas. Según el paso a paso indicado en la página mapas.bogota.gov.co, usted puede ingresar, seleccionar la capa de 'lluvias' en el menú de “otros mapas” y consultar la situación climática de cualquier dirección específica dentro de Bogotá utilizando diferentes dispositivos electrónicos como celular, tablet o computador. De esta manera, es posible anticipar y planificar cualquier desplazamiento teniendo en cuenta los cambios de clima en el Distrito Capital.

Sobre las lluvias que se han presentado recientemente, el IDIGER explicó que, pese a la incidencia del fenómeno de El Niño 2026, la ciudad no deja de atravesar su segunda temporada de precipitaciones. Este fenómeno, cuya característica principal es el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, altera los patrones atmosféricos globales y comúnmente reduce la cantidad de lluvias, además de aumentar la temperatura en regiones como Bogotá. Sin embargo, el IDIGER aclara que durante octubre y parte de noviembre todavía pueden presentarse lloviznas, vientos fuertes o granizadas, incluso si el fenómeno sigue activo en la zona.

Por ejemplo, durante este periodo de El Niño 2026, se proyecta que disminuyan las lluvias promedio, pero eventos atípicos, como granizadas o precipitaciones localizadas, pueden ocurrir en medio del fenómeno. Por ello, las recomendaciones de las entidades de gestión de riesgo y del Sistema Alerta Bogotá son esenciales para quienes deben desplazarse o programar actividades en la ciudad, ya que permiten tomar decisiones de manera informada y segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias y clima en Bogotá en tiempo real?

Para obtener el pronóstico del clima y consultar lluvias en tiempo real en Bogotá, usted puede acceder al Sistema Alerta Bogotá (SAB) o visitar mapas.bogota.gov.co. Así podrá seleccionar el mapa de 'lluvias', buscar su dirección y conocer el estado actual del clima, de manera sencilla desde cualquier dispositivo electrónico.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un evento natural de variabilidad climática que implica el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. Para Bogotá, esto significa menos lluvias y aumento de las temperaturas, aunque durante la temporada prevista pueden presentarse episodios de lloviznas, vientos fuertes o granizadas, tal como ha informado el IDIGER.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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