Por: Portal Bogotá

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La localidad de Suba, en Bogotá, será escenario este jueves 19 de noviembre de 2026 de una nueva jornada de recolección de llantas usadas, conocida como Llantatón, liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Esta iniciativa forma parte del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y tiene el objetivo principal de promover la disposición y gestión responsable de llantas que ya terminaron su vida útil, para así contribuir al cuidado del medio ambiente y de los espacios públicos de la ciudad, de acuerdo con información divulgada por la UAESP y el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La actividad busca incentivar la conciencia ciudadana frente a la importancia de no abandonar llantas en vías, espacio público o predios, pues su incorrecta disposición puede afectar la limpieza del entorno y la sostenibilidad ambiental. Por ello, las personas residentes en Suba o quienes tengan llantas en desuso en sus casas, empresas o negocios, tendrán la oportunidad de participar de forma gratuita y responsable.

La recolección se realizará en la calle 132A con carrera 118, en un horario establecido de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., o hasta que se complete la capacidad del vehículo dispuesto para recibir estos elementos, según lo informado por la UAESP a través de sus canales oficiales y redes sociales. La jornada no solo busca sacar de circulación las llantas que ya no tienen utilidad, sino también garantizar que reciban un manejo y tratamiento adecuados, evitando que terminen contaminando el espacio público o representando un riesgo para la salud y el ambiente.

Con jornadas como la Llantatón, Suba se suma al compromiso de construir una Bogotá más limpia, ordenada y sostenible, evitando la disposición inadecuada de residuos y fomentando el reciclaje y la gestión responsable de materiales que suelen convertirse en desechos problemáticos.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para hacer parte de esta tarea colectiva y así transformar a Bogotá en una ciudad cada vez más comprometida con el cuidado ambiental, de acuerdo con el mensaje compartido desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se realizará la próxima jornada de Llantatón en Suba?

La próxima jornada de recolección de llantas usadas, conocida como Llantatón, se llevará a cabo en la calle 132A con carrera 118 en la localidad de Suba, Bogotá, el jueves 19 de noviembre de 2026. El horario de la actividad es de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., o hasta llenar la capacidad del vehículo dispuesto para ello, según información oficial de la UAESP.

¿Qué es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y cuál es su función?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) es una entidad del distrito encargada de coordinar, regular y supervisar la prestación de los servicios públicos relacionados con aseo, recolección de residuos y manejo de desechos en Bogotá. Su función principal es asegurar que la ciudad cuente con procesos eficientes para la disposición adecuada de residuos, como parte del compromiso por mantener un entorno limpio y saludable para toda la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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