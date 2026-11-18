En medio de las complicaciones viales en Colombia, un episodio desembocó en una pesadilla no solo para la movilidad en Bogotá sino porque terminó con la vida de uno de los involucrados.

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El accidente de tránsito se presentó en la mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026 en la avenida Boyacá con calle 93, en el sentido Sur-Norte, cuando un camión y una moto colisionaron.

El informe señaló que el motociclista falleció en ese siniestro vial, lo que provocó la respuesta de las autoridades y más de 4 horas de congestión vehicular en ese punto clave de la ciudad. La unidad de criminalística y la Policía de Tránsito atendieron el caso.

De hecho, hubo cierre total de la avenida Boyacá con calle 80, por lo que se recomendó tomar vías alternas como la avenida Ciudad de Cali y la avenida Suba debido al trancón que complicó la movilidad de los conductores que se quejaron en redes sociales por ese tema.

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Incluso, se replicaron videos desde el lugar del accidente de tránsito que desembocó en una medida que causó el tráfico lento en una de las vías principales de la capital colombiana durante varias horas de la mañana, en medio de la sorpresa para propios y extraños.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Suba, Av. Boyacá con calle 93, sentido Sur-Norte. Según informan, involucra camión y motociclista quien lamentablemente falleció en el lugar del suceso. Bastante congestión vehicular en la zona, tomar vías alternas. 📹 FUERTE👉 https://t.co/t6MIMO6A9P — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 18, 2026

Por ahora no se ha identificado a la persona fallecida ni al resto de involucrados en el accidente de tránsito, en un episodio que ahora queda en manos de las autoridades correspondientes.

Los siniestros viales en Bogotá con motocicletas dentro de la escena llevaron a un llamado por parte de los usuarios para la Secretaría de Tránsito capitalina con la idea de tomar medidas preventivas y correctivas.

Cabe señalar que todavía no hay ninguna clase de pronunciamiento oficial frente a este caso o a las acciones con los motociclistas, en medio del mencionado panorama actual.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito?

Actuar correctamente tras un accidente de tránsito en Bogotá protege la integridad de los ciudadanos, evita congestiones viales innecesarias y previene sanciones económicas establecidas por las autoridades distritales.

Lo primero corresponde a verificar el estado físico de todos los ocupantes y peatones involucrados, activando inmediatamente las luces estacionarias y ubicando señales reflectivas preventivas en la vía.

Cuando el siniestro vial deja personas lesionadas o fallecidas, los conductores deben llamar urgentemente a la Línea de Emergencias 123 informando la ubicación exacta y gravedad de los heridos.

En accidentes con víctimas nunca se deben mover los vehículos ni alterar la escena, pues las autoridades de tránsito realizan el croquis judicial e inmovilizan provisionalmente los automotores.

Asimismo, conviene abstenerse de trasladar por cuenta propia a los heridos graves, aguardando la llegada de ambulancias despachadas mediante el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

Por el contrario, si ocurre un choque simple o solo de latas sin heridos ni fallecidos, la Ley 2251 de 2022 ordena retirar los carros rápidamente.

Antes de orillar los vehículos para despejar el tráfico, los implicados deben capturar fotografías y videos detallados mostrando placas, daños materiales, posición final, señales viales y huellas de frenado.

Igualmente, resulta indispensable intercambiar datos básicos como nombres completos, números de identificación, teléfonos de contacto, matrículas vehiculares y vigencia de pólizas entre los conductores participantes.

Para choques simples no se requiere esperar agentes de tránsito, pues las partes pueden conciliar directamente el pago de daños o contactar a sus respectivas aseguradoras.

Cabe recordar que no aplica multa por mantener los vehículos en la vía únicamente cuando daños mecánicos graves o derrames peligrosos impidan materialmente moverlos.

Siguiendo estos protocolos oficiales, los conductores garantizan atención oportuna en emergencias médicas, respaldan reclamaciones ante aseguradoras y contribuyen a mantener fluida la movilidad en la capital colombiana.

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