Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá hace un llamado especial a la ciudadanía con la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que impulsa un voluntariado enfocado en la protección y transformación del espacio público. El viernes 4 de diciembre de 2026, se invita a toda la comunidad a sumarse a una jornada llamada ‘A la calle por el espacio público’, ideada por la Defensoría del Espacio Público (DADEP). De acuerdo con información oficial difundida por la entidad, este evento es una convocatoria abierta dirigida a ciudadanos, comunidades organizadas, instituciones educativas como universidades y colegios, empresas, entidades oficiales y comercios, para unir esfuerzos hacia una meta común: limpiar, recuperar y embellecer los entornos urbanos.

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El propósito de este voluntariado es claro: convertir a Bogotá en un lugar más atractivo, agradable y acogedor para quienes residen o transitan en la ciudad. Según la DADEP, estas acciones colectivas buscan fortalecer la apropiación del espacio público y consolidar el sentido de pertenencia entre los habitantes y usuarios de la capital. En la jornada, que parte desde los diferentes barrios y contextos comunitarios, las personas voluntarias se suman en actividades prácticas de intervención, como la limpieza de calles, la recuperación de zonas verdes y la restauración de espacios deteriorados.

La estrategia de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ no solo apunta a la transformación física de la urbe, sino también a la promoción de una cultura ciudadana basada en el respeto y el uso adecuado de bienes comunes. Insistiendo en que la participación activa es la clave, los organizadores han facilitado canales virtuales de inscripción para quienes deseen sumarse y aportar su tiempo y esfuerzo a este movimiento ciudadano.

Esta convocatoria se presenta como una oportunidad para que distintos sectores sociales, desde el ámbito escolar hasta el productivo, contribuyan de manera conjunta al bienestar y desarrollo de la ciudad. A través del trabajo colaborativo, la DADEP resalta que es posible cambiar el rostro de Bogotá, demostrando que cuando existe voluntad colectiva, los espacios públicos pueden renovarse a favor de quienes los comparten diariamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede inscribirse una persona en el voluntariado para cuidar el espacio público en Bogotá?

La inscripción al voluntariado promovido por la Defensoría del Espacio Público (DADEP) está habilitada mediante canales virtuales oficiales. Quienes deseen participar pueden hacerlo siguiendo los enlaces proporcionados por DADEP, donde deben registrar sus datos para acceder a la jornada de actividades comunitarias enfocadas en la limpieza y embellecimiento de Bogotá.

¿Qué funciones desempeña la Defensoría del Espacio Público (DADEP) en Bogotá?

La Defensoría del Espacio Público es la entidad responsable de liderar, coordinar y ejecutar acciones orientadas a la protección, recuperación y manejo adecuado de los espacios públicos en Bogotá. Según la información oficial, su labor incluye la promoción de jornadas de participación ciudadana, como el voluntariado para el embellecimiento de la ciudad, y el fomento de una cultura de convivencia y respeto en el uso de los bienes colectivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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