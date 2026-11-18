Por: El Espectador

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Bogotá, catalogada entre las ciudades con peor tráfico vehicular en Latinoamérica, enfrenta actualmente un panorama aún más retador, debido al avance simultáneo de múltiples obras en los principales corredores viales de la capital. Este contexto vuelve crucial estar informado para planear sus movimientos. Según informó El Espectador, en la mañana del 18 de noviembre de 2026 se reporta una movilidad caracterizada por varias contingencias y medidas de control, diseñadas para mitigar el caos vehicular.

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Uno de los acontecimientos que marca la jornada es un choque con lesionado, presentado sobre la avenida NQS con calle 12 en sentido sur-norte, en la localidad de Los Mártires. Hasta el lugar del incidente han llegado unidades de tránsito, lo que podría incidir en la movilidad de esta zona. Estos eventos, sumados a los cierres y desvíos que suelen acompañar las obras viales, vuelven la planeación de rutas una necesidad para quienes se desplazan por Bogotá.

En cuanto a la regulación vehicular, El Espectador recuerda que para la fecha está vigente la tradicional medida de pico y placa. Esta restricción afecta a los automóviles cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, con una franja horaria que inicia a las 6:00 a. m. y culmina a las 9:00 p. m. El objetivo de la restricción es reducir la congestión y agilizar el tráfico durante las horas de mayor flujo vehicular.

A pesar del complejo panorama vial, hay una noticia positiva: el sistema masivo de transporte Transmilenio inicia sus operaciones en completa normalidad. La operación estable de Transmilenio representa una alternativa para los ciudadanos que buscan opciones frente al alto flujo de autos particulares y los bloqueos temporales por obras y accidentes.

Este balance evidencia que la movilidad en Bogotá depende de un delicado equilibrio entre controles como el pico y placa, la efectividad de los sistemas de transporte masivo, y el manejo adecuado de situaciones inesperadas como accidentes. Planear los desplazamientos y estar atento a la información oficial se vuelve imprescindible para reducir los contratiempos y llegar a tiempo a destino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pico y placa para carros hoy en Bogotá?

El Espectador informa que el 18 de noviembre de 2026 la restricción de pico y placa rige para carros cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Esta medida inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m. El objetivo principal es facilitar la circulación durante las horas de mayor tráfico y minimizar el impacto de la congestión, especialmente relevante cuando se presentan accidentes o trabajos en las vías.

¿Cómo opera Transmilenio hoy en Bogotá?

Según reporta El Espectador, el sistema Transmilenio, que es el principal servicio de transporte masivo de Bogotá, comenzó su jornada operando con total normalidad este 18 de noviembre de 2026. Esto significa que los usuarios pueden seguir sus recorridos habituales y usar el sistema como alternativa para evitar congestiones derivados de vehículos particulares y sin que haya reportes de suspensiones ni retrasos significativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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