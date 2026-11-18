Por: Portal Bogotá

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En una iniciativa que busca llevar la conversación digital al plano presencial, Bogotá acoge desde el 20 de noviembre hasta el 11 de diciembre una innovadora temporada de podcasts en vivo en la sala Gaitán del teatro Jorge Eliécer Gaitán. De acuerdo con la información oficial publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, y seleccionada por una invitación cultural del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este ciclo reunirá a cuatro destacados podcasts que interactuarán de manera directa con el público en torno a reflexiones sobre la vida cultural y social contemporánea. El ingreso es con boletería, garantizando así el acceso organizado a estas actividades presenciales.

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El evento inicia el 20 de noviembre con "Entonados Podcast", un espacio impulsado por Tono Records, plataforma independiente de Bogotá. Este proyecto acumula 46 episodios compartidos en YouTube y 51 grabados, centrando sus diálogos en músicos y agentes del sector musical emergente colombiano. Para el encuentro en la sala Gaitán, los integrantes conducirán un especial que enlaza recuerdos de infancia, tradiciones y música, abordando festividades emblemáticas como el Día de Muertos y la Navidad. La experiencia incluirá intervenciones musicales y un diálogo abierto con el público.

La programación continúa el 27 de noviembre con "La noche oscura del alma", podcast dedicado a explorar prácticas culturales y esotéricas latinoamericanas. Este formato, mediante entrevistas a artistas, terapeutas e investigadores, busca desentrañar cruces entre creatividad y la búsqueda de sentido humano. En esta ocasión, el fotógrafo bogotano Andrés Ríos será el invitado especial, presentando relatos visuales y personales que giran en torno a la memoria y la cotidianidad. Los asistentes recibirán un fanzine con material fotográfico y cuestionarios, incentivando la reflexión y el intercambio de ideas.

El 4 de diciembre es el turno de "Sonido Libre Podcast", proyecto periodístico y de entrevistas fundado en 2018, con más de 170 emisiones dedicadas a reconstruir historias y procesos creativos de la música independiente de Colombia y Latinoamérica. En esta presentación, se realizará una entrevista en vivo con un artista o grupo de renombre, intercalando fragmentos musicales y reflexiones sobre la escena musical nacional.

El ciclo cerrará el 11 de diciembre con "Relatos Ñeros", un formato de crónica sonora y narración oral centrado en historias urbanas, memoria y vida popular. El episodio en vivo combinará relatos inéditos y clásicos del podcast, sumando música, efectos e imágenes, y culminando en un capítulo exclusivo concebido especialmente para la ocasión.

Según Idartes, esta temporada busca fomentar nuevos escenarios de encuentro y participación, demostrando cómo los contenidos tradicionales de audio pueden transformarse en experiencias colectivas y presenciales.

¿Cuáles son los principales podcasts presentes en la temporada en vivo del teatro Jorge Eliécer Gaitán?

Los cuatro podcasts seleccionados para esta temporada en la sala Gaitán son Entonados Podcast, La noche oscura del alma, Sonido Libre Podcast y Relatos Ñeros. Cada uno aborda diferentes perspectivas, como música, espiritualidad, memoria colectiva e historias populares de Colombia, de acuerdo con la información de Idartes y el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Qué tipo de experiencias ofrece esta temporada de podcasts en vivo en Bogotá?

La temporada invita a la audiencia a vivir las conversaciones sonoras de modo presencial, integrando música en vivo, narraciones orales, entrevistas exclusivas, material visual y espacios de interacción directa con los creadores. Así se promueven nuevas formas de participación cultural más allá de lo digital, según Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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