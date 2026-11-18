El debate legislativo alrededor de la ley de rescate económico impulsada por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sumó un nuevo capítulo luego de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático Santiago Castro asegurara en Blu Radio que el Ejecutivo estaría dispuesto a desistir de la propuesta de gravar con IVA del 19 % los planes de medicina prepagada. Según relató el congresista, durante las sesiones de trabajo adelantadas con delegados gubernamentales se exhibieron proyecciones financieras en las que ese tributo ya aparecía excluido, aunque aclaró que la modificación todavía no ha sido formalizada oficialmente en la ponencia.

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Al referirse al alcance de esas conversaciones técnicas entre las bancadas y el equipo económico, el parlamentario destacó el consenso político existente para proteger el acceso de los usuarios a los servicios complementarios de salud: “Está en nuestra plataforma y el gobierno ayer cedió en eso. No iría, eso es universal en todos los partidos. Para ser justos, el gobierno ayer en unos cuadros que nos proyectó estaba descontándola, que no se iba a aplicar. No es oficial, pero ayer presentaron propuestas”, manifestó Castro al entregar detalles sobre el avance de la concertación.

Esta señal ocurre poco después de que el Ejecutivo retirara de la iniciativa la propuesta de imponer IVA a varios alimentos básicos de la canasta familiar como el café, el azúcar, los aceites, las pastas y el chocolate. Sin embargo, desde la misma colectividad la senadora María Clara Posada insistió en que los ajustes deben extenderse también a las cotizaciones laborales, advirtiendo que el articulado actual “mata la caja de las familias” y sentenciando que “no cuenten conmigo para más impuestos a la clase media”. En esa línea, la congresista sostuvo: “Es urgente eliminar el IVA a la medicina prepagada, así como quitar los aumentos en los aportes a seguridad social de los trabajadores (del 4 % al 8 % progresivamente) e independientes (12,5 % a 15,5 % progresivamente)”, proponiendo en su lugar la titularización de la deuda del sistema sanitario.

A las voces de reclamo se sumó el abogado y analista político Rafael Nieto Loaiza, quien valoró el retroceso frente a los alimentos pero instó a concretar el alivio en los servicios médicos privados: “Hace bien en abandonar la propuesta de su ley de rescate y aceptar las críticas del Centro Democrático, pendiente está que corrija también la desafortunada idea de subir IVA de las prepagadas al 19 %. El ajuste debe hacerlo el Estado, no los ciudadanos”. Más allá de las tarifas del IVA proyectadas hacia 2028 y la creación del esquema de compensación EfectIVA para hogares vulnerables, el proyecto fiscal contempla recortar en un 50 % los contratos de prestación de servicios en 2027, reducir en 20 % los gastos de personal estatal en 2028, otorgar facultades extraordinarias por seis meses para reestructurar entidades públicas y disminuir progresivamente la renta corporativa del 35 % al 31 %, ampliando al mismo tiempo la base de contribuyentes personas naturales.