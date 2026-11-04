Desde Fasecolda rechazan este punto del proyecto que presentó el Gobierno de Ley de Rescate Fiscal, entre otras cosas, porque no se da un tratamiento igual para todos los planes voluntarios de salud.

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Ese gremio, que agrupa a las aseguradoras del país, manifestó su rechazo a la propuesta incluida en la Ley de Rescate Fiscal que establece una diferenciación tributaria entre la medicina prepagada y las pólizas de salud. En entrevista con Blu Radio, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, dejó claro que esa distinción carece de sustento y distorsiona un mercado que, en la práctica, funciona de manera integrada.

“Estamos tan sorprendidos como ustedes de que se haya introducido una norma que, en temas tributarios, sin argumento alguno, porque no lo hemos encontrado, introduzca una diferenciación entre prepagadas y pólizas. Porque a la hora de la verdad, en el mercado la gente compara un producto con el otro, mira qué coberturas tiene, mira costos, mira red de prestadores, mira qué hospitales están afiliados a una y otra, y toma la decisión”, afirmó Morales.

El representante gremial reconoció que existen diferencias entre ambos esquemas, pero subrayó que estas son esencialmente técnicas y regulatorias, no sustanciales para el consumidor.

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“Hoy en día esas diferencias son más que todo técnicas, tienen que ver con quién regula, cómo se regula el tema de las reservas, el tema de los capitales, quién supervisa. Pero para el ciudadano, para las empresas que contratan para sus empleados este tipo de productos, realmente estamos hablando del mismo mercado”, afirmó el presidente de Fasecolda.

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Frente a la pregunta sobre cuál debería ser el tratamiento fiscal, el representante de Fasecolda fue preciso: el gremio no propone eliminar la carga tributaria, sino preservar el esquema diferenciado y preferencial que ha regido hasta ahora para todos los planes voluntarios de salud por igual.

“Nuestra posición es que creemos que el régimen que ha venido rigiendo es el adecuado. Claro que contribuimos tributariamente, no nos eximimos de la obligación ciudadana y cívica de contribuir, pero de una manera diferenciada, preferencial, que le permita a cada vez más familias acceder a este tipo de productos con un tratamiento que debe ser igual para planes complementarios, para prepagadas y para pólizas”, sostuvo el directivo.

El gremio advirtió además que la norma introduce lo que denominó un arbitraje regulatorio, una distorsión que podría afectar la competencia dentro del segmento de aseguramiento voluntario en salud y, con ello, frenar la expansión de estos productos hacia nuevos segmentos de la población.

“No estamos de acuerdo con introducir distinciones dentro de esta categoría que usted muy bien explicó de los planes voluntarios de salud, donde están los planes complementarios, las prepagadas y las fuerzas. No estamos de acuerdo con introducir distinciones que no tienen ningún sentido”, sentenció Morales.

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