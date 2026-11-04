El Gobierno Nacional enfrenta cuestionamientos por la decisión de aumentar del 5 % al 19 % el IVA de la medicina prepagada, una medida incluida en la Ley de Rescate Fiscal que no ha logrado ser explicada con claridad por sus propios funcionarios.

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La controversia radica en que las pólizas de salud y algunos planes complementarios quedarían excluidos del impuesto, pese a que actualmente los tres servicios tienen una tarifa del 5 %.

La periodista Camila Carvajal, de Blu Radio, consultó al vicepresidente, José Manuel Restrepo, y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sobre las razones de esta diferencia. Sin embargo, de ninguna parte hubo una explicación concreta. Solamente señalaron que la clasificación responde a recomendaciones de los asesores que participaron en la elaboración del proyecto.

Las asociaciones del sector salud consultadas tampoco encontraron una justificación técnica para aplicar un tratamiento tributario distinto a servicios que, en esencia, permiten a los ciudadanos pagar voluntariamente por una atención médica privada.

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La confusión aumentó después de que el ministro de Hacienda afirmara en una entrevista que la medicina prepagada pasaría de tener IVA del 0 % al 10 %, cuando actualmente paga el 5 % y la propuesta contempla elevarlo al 19 %.

La diferencia entre los servicios está en su funcionamiento. La medicina prepagada ofrece directamente médicos, centros de atención y protocolos, además de cubrir preexistencias por su relación con la EPS.

Las pólizas de salud, por su parte, funcionan principalmente mediante reembolsos: el usuario paga la atención y posteriormente solicita a la aseguradora la devolución del dinero, según las condiciones contratadas.

Si se aprueba la propuesta, los afiliados a medicina prepagada enfrentarán un aumento de 14 puntos porcentuales en el IVA de sus mensualidades. Esto encarecería considerablemente los planes y afectaría el bolsillo de quienes utilizan este servicio para acceder a atención médica privada.

La falta de explicaciones del Gobierno mantiene abiertas las dudas sobre el criterio utilizado para establecer esta diferencia tributaria.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.