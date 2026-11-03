Por: El Espectador

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Desde el 3 de noviembre, los hogares en Bogotá que cuentan con un crédito aprobado para adquirir vivienda de interés social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP) pueden postularse al programa Reduce tu Cuota, según información entregada por la Secretaría de Hábitat. Para la vigencia del año 2027, este programa dispone de 4.000 cupos, dirigidos exclusivamente a quienes no hayan recibido el desembolso de su crédito antes del 15 de diciembre de 2026.

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Reduce tu Cuota no ofrece dinero en efectivo ni cubre la cuota inicial, sino que otorga un subsidio mensual durante un período máximo de 48 meses. Este subsidio se transfiere directamente a la entidad financiera —ya sea banco, cooperativa o fondo— que otorgó el crédito hipotecario o el contrato de leasing habitacional correspondiente. El objetivo es disminuir el valor de las cuotas mensuales que debe pagar el hogar beneficiario, ayudando a hacer más asequible la adquisición de vivienda nueva en la capital colombiana.

En cuanto al monto, el programa establece un subsidio equivalente a 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para el año 2026 implica hasta $21.010.860. Esta suma se distribuirá en cuotas mensuales y el monto exacto dependerá de las condiciones específicas de cada hogar y las normativas vigentes al momento de la postulación. Es importante señalar que este valor es solo referencial, basado en el salario mínimo proyectado para 2026, y podría variar según la fecha de asignación de los cupos.

Los requisitos para aplicar son claros: la persona cabeza de hogar debe ser mayor de edad y los ingresos mensuales de quienes aportan al hogar no pueden superar los cuatro salarios mínimos, equivalentes en 2026 a $7.003.620. Además, ningún miembro de la familia puede poseer otra vivienda en Colombia, salvo la que será financiada, ni haber accedido a otros subsidios o coberturas de tasa del Gobierno Nacional. El programa excluye créditos para remodelaciones, reparaciones o refinanciaciones.

El proceso de postulación debe hacerse directamente con la entidad financiera donde se aprobó el crédito o leasing, previo al desembolso. La entidad registra la solicitud en el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV) y la Secretaría de Hábitat valida los requisitos. La asignación del subsidio se solicita después del 15 de diciembre de 2026, siempre que el crédito o leasing inicie desde esa fecha.

La Secretaría de Hábitat ha formalizado convenios de información con entidades financieras reconocidas como Bancolombia, BBVA, Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro y otras destacadas en el sector. Todos los trámites del subsidio son gratuitos y las postulaciones estarán abiertas hasta que se asignen los 4.000 cupos disponibles. Según datos de la Secretaría de Hábitat, hasta mayo de 2026 el programa había beneficiado a 8.011 hogares en la ciudad.

¿Qué beneficios ofrece el programa Reduce tu Cuota para comprar vivienda VIS y VIP en Bogotá?

El programa Reduce tu Cuota brinda la posibilidad de reducir el valor de las cuotas mensuales durante hasta 48 meses al otorgar un subsidio dirigido a quienes adquieren vivienda de interés social o prioritario. Esta ayuda económica, de hasta 12 salarios mínimos, busca facilitar el acceso a vivienda propia para hogares que cumplen con las condiciones establecidas por la Secretaría de Hábitat de Bogotá.

¿Cuáles son los pasos para postularse al subsidio de Reduce tu Cuota en Bogotá y quiénes pueden hacerlo?

Para acceder a este subsidio, el hogar debe solicitar el formulario de postulación directamente con el banco, cooperativa o fondo donde tiene el crédito o leasing aprobado, sin intermediarios. Son elegibles quienes compran vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá, no poseen otra propiedad y no han recibido otros subsidios, según lo explicado por la Secretaría de Hábitat.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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