Por: El Espectador

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El marañón es una fruta con diversas utilidades en la alimentación y la industria. Se puede consumir de manera fresca, transformarse en jugos y aprovechar tanto en el sector alimentario como en el cosmético. Su nuez es fuente de productos comparables a otros frutos secos, mientras que la parte carnosa, denominada manzana de marañón, es base de bebidas, mieles y otros derivados. Esta versatilidad ha hecho que algunos la consideren una "fruta milagrosa".

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En Colombia, el marañón ha ganado atención recientemente debido al debate abierto por el Ministerio de Agricultura sobre reemplazar ciertos cultivos de arroz por este árbol. El enfoque principal de esta discusión está en la viabilidad y rentabilidad real de hacer esta transición en las regiones productoras. Según La Huerta y la sección Gastronomía y recetas de El Espectador, surge una pregunta relevante para quienes evalúan esta alternativa: ¿cuánto dura la vida útil de un árbol de marañón y durante cuántos años puede ofrecer frutos productivos?

El marañón, cuyo nombre científico es Anacardium occidentale y que también recibe denominaciones como anacardo, merey, cayú o nuez de la India, pertenece a la familia Anacardiaceae. Originario del nordeste de Brasil, hoy se cultiva en diversas zonas tropicales de América, Asia y África. Es un árbol perenne usualmente de entre 5 y 12 metros de altura, con tronco ramificado y copa amplia, que produce una fruta compuesta por una nuez y una manzana carnosa jugosa y de sabor entre dulce y ácido. La nuez contiene la semilla comestible, ampliamente comercializada como fruto seco.

Este cultivo representa una inversión a largo plazo: de acuerdo con El Espectador, un árbol de marañón puede vivir alrededor de 30 años. Empieza a dar frutos cerca del tercer año de vida y su producción aumenta gradualmente. Alcanza la mayor capacidad productiva entre los seis y siete años, manteniéndose en este nivel durante mucho tiempo. Algunos ejemplares siguen ofreciendo cosechas hasta los 40 años, siempre que reciban el manejo y las condiciones adecuadas. Sin embargo, el tiempo es un aspecto clave, pues los frutos no aparecen de inmediato y la máxima producción solo se logra con paciencia y buen cuidado.

La productividad del marañón depende de factores como la variedad, el clima y el suelo, según El Espectador. El Vichada es la región de Colombia con mayor producción, pero el cultivo también se expande hacia la región Caribe, donde se emplean materiales adaptados como el clon Marañón Agrosavia Caribe. No obstante, no toda finca es apta para sembrar marañón, incluso en regiones donde ya existe este cultivo: es esencial analizar las características de cada terreno y asegurar que el suelo tenga buena profundidad, drenaje y exposición al sol, además de un clima adecuado con temperaturas anuales entre 22 y 32 °C.

Por todas estas razones, quienes se interesen en el marañón deben considerar no solo el potencial de sus productos, sino también el periodo de espera para una rentabilidad óptima y las necesidades específicas de suelo y clima del árbol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo tarda el marañón en empezar a dar frutos en Colombia?

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el árbol de marañón generalmente comienza a producir frutos a partir de los tres años de sembrado. Sin embargo, su mayor potencial productivo se alcanza después de seis o siete años, por lo que la paciencia y un manejo adecuado son clave para obtener buenos resultados a largo plazo.

¿Qué condiciones necesita el suelo para cultivar marañón con éxito?

Según El Espectador, el suelo para el marañón debe tener una profundidad de 1,5 a 2 metros, carecer de obstáculos como piedras o capas endurecidas y contar con buen drenaje para evitar acumulación de agua. Además, es fundamental que el terreno tenga exposición solar y se ubique en una zona donde la temperatura y la lluvia sean adecuadas para el desarrollo óptimo del árbol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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