El sector gastronómico colombiano atraviesa una transformación por los cambios en los consumidores, la tecnología y las operaciones de los restaurantes. Así lo explicó Liliana Montaño, presidenta de la Cámara Colombiana de Gastronomía y Restaurantes en entrevista con Pulzo, quien señaló que los empresarios deben responder a clientes informados y exigentes.

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Desde la pandemia, los consumidores modificaron su consumo al preferir cocinar en casa, además de aprender sobre cómo preparar nuevas recetas. Por eso, Motaño sugiere que los establecimientos deben trabajar en tres componentes para llamar nuevamente su atención: producto, servicio e imagen (PSI).

La dirigente explicó que la ecuación PSI asigna un peso de 33,3 % por elemento. En su concepto, atender los tres frentes permite responder a las expectativas del público. Para avanzar, añadió, los restaurantes necesitan capacitarse, incorporar tecnología y fortalecer sus controles.

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Una cámara con alcance nacional

La creación de la Cámara Colombiana de Gastronomía y Restaurantes surgió de la necesidad de ampliar la representación del sector. La organización era capítulo de un gremio local, pero las misiones gastronómicas en México, El Salvador, Estados Unidos y Perú evidenciaron las limitaciones de trabajar solo desde Bogotá.

Montaño sostuvo que Colombia necesita mostrar su diversidad culinaria en escenarios internacionales y articular a las regiones. La meta, afirmó, es consolidar al país como referente gastronómico y fortalecer su proyección frente a México y Perú.

La presidenta sostuvo que Colombia tiene una amplia oferta culinaria que necesita mayor visibilidad internacional. “La gastronomía es un motor y económicamente, turísticamente, debemos lograr llegar a ser el tercer país en su gastronomía después de México y Perú”, manifestó.

A su juicio, algunos negocios carecen de herramientas para controlar sus procesos. Por eso, la Cámara busca compartir conocimientos con restaurantes de distintas zonas.

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Congreso nacional de gastronomía en Bogotá

La Cámara convocó al primer Congreso Nacional de Gastronomía, programado para el 11 de noviembre en el piso 30 del Suite Tequendama, en Bogotá, donse se realizarán conferencias sobre operaciones, asuntos legales y contractuales, además de experiencias empresariales para compartir aprendizajes.

El encuentro abordará también temas como: oportunidades de inversión en El Salvador, el papel de los gremios en decisiones gubernamentales de México y alternativas de comercialización con Estados Unidos. La invitación está dirigida a empresarios. Los interesados pueden solicitar información en el WhatsApp 310 878 7834. Habrá tarifas distintas para afiliados y no afiliados.

Actualmente, la Cámara representa a 2.000 establecimientos de comercio agrupados en 100 NIT. Entre las marcas afiliadas están Pan Pa’ Ya, PPC, Don Benítez, El Tambor y La Gran Parrilla Boyacense, además de grupos regionales como La Comarca.

Al finalizar el congreso, Montaño espera que las conclusiones se conviertan en herramientas prácticas para los empresarios. Asimismo, destacó la intención de impulsar programas y convenios con entidades estatales y distritales.

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“Lo que buscamos es que el Estado nos apoye a educar al ciudadano común de que la gastronomía sí es interesante, pero haciéndola bien y ordenadamente”, concluyó.

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