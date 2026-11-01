Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado un ambicioso plan de recorte con el objetivo de asegurar la estabilidad de las finanzas públicas. En una presentación ante la Cámara, el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto con los ministros Miguel Gómez, encargado de Hacienda, e Iván Cancino, quien dirige Justicia y asume también funciones de Interior, expusieron los lineamientos del proyecto de ajuste fiscal. De acuerdo con la información expuesta, la propuesta plantea una reducción significativa del tamaño del Estado y proyecta un recaudo mínimo de 44 billones de pesos colombianos (COP) destinado a sostener el presupuesto correspondiente a 2027. Así, el Ejecutivo busca no solo contener el déficit fiscal sino transmitir confianza a los mercados internacionales, factor considerado clave para la inversión en Colombia, según El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Este proyecto ya está siendo objeto de análisis y debate en distintos sectores políticos. Sin embargo, no ha estado exento de críticas, especialmente desde el propio oficialismo. Una preocupación central de estos sectores es el eventual aumento de impuestos, con énfasis particular en el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) sobre productos de la canasta básica familiar, lo cual podría tener un impacto directo sobre la economía de los hogares colombianos. Estos cuestionamientos evidencian la existencia de divisiones internas dentro del respaldo al plan económico del presidente De la Espriella y reflejan la complejidad de conciliar la necesidad de fondos extras con la justicia tributaria.

La Casa de Nariño, sede del Ejecutivo nacional, ha manifestado su urgencia por lograr que la iniciativa legislativa sea aprobada antes de diciembre. Esto se debe a que buena parte de las medidas planteadas requieren entrar en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente, lo que obliga al Congreso a actuar con celeridad. El análisis de esta propuesta, su posible aplicación en el interior del aparato estatal y el debate político consecuente fueron temas centrales abordados por el programa La Mesa Redonda de El Espectador, donde expertos discuten el impacto real de este ajuste en el futuro del país y del gobierno actual.

El contexto político y económico que rodea este proyecto es complejo, y su aprobación o rechazo influirá decisivamente en la gestión del Estado y la percepción internacional de Colombia. El asunto seguirá en la agenda principal del Legislativo y continuará generando debate tanto en el escenario público como en los espacios de análisis especializados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas incluye el plan de ajuste fiscal anunciado por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El plan presentado contempla la reducción sustancial del tamaño del Estado y prevé un recaudo mínimo de 44 billones de pesos colombianos para financiar el presupuesto nacional de 2027, según información de El Espectador. Además, incluye medidas que implican aumentos tributarios, como el posible incremento del IVA en productos de la canasta básica.

¿Cuándo se espera que entre en vigor el recorte fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la Casa de Nariño y los funcionarios encargados, el plan debe ser aprobado antes de diciembre, ya que muchas de las medidas requieren ser implementadas a partir del 1 de enero del próximo año. Esto obliga a un trámite ágil en el Congreso para cumplir con el calendario planteado por el Ejecutivo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.