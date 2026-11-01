Los hogares colombianos están aumentando sus deudas a un ritmo mayor que sus activos financieros, una situación que limita el crecimiento de su patrimonio y enciende las alertas sobre la salud de sus finanzas. Aunque durante 2025 acumularon más recursos, el avance fue reducido frente al incremento de sus obligaciones, según el ‘Global Wealth Report 2026’, elaborado por Allianz.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Lanzan aviso de golpazo para deudores en Colombia por tasas de interés: pronóstico muy sombrío)

El informe advierte que los activos financieros brutos por habitante en Colombia llegaron a 7.360 euros (cerca de 32 millones de pesos colombianos), con un crecimiento anual del 2.7 %. Sin embargo, las deudas aumentaron un 7.1 %, mientras que la riqueza financiera neta por persona apenas subió un 0.8 %, hasta los 5.020 euros (alrededor de 22 millones de pesos).

Estas cifras muestran un problema que los ciudadanos no deberían pasar por alto: tener más dinero en activos no significa necesariamente ser más rico, especialmente cuando las obligaciones financieras crecen a mayor velocidad. Los créditos, las cuotas y los intereses pueden reducir los recursos disponibles y dificultar la construcción de un patrimonio a largo plazo.

Lee También

Las deudas crecen más rápido que los recursos

Al cierre de 2025, los activos financieros brutos de los hogares colombianos sumaron 393.000 millones de euros, equivalentes al 94.1 % del producto interno bruto (PIB). En contraste, sus obligaciones financieras llegaron a 125.000 millones de euros, cerca del 30 % de la economía nacional.

La deuda promedio por habitante alcanzó los 2.340 euros, unos 10.2 millones de pesos colombianos. Aunque este dato no significa que cada ciudadano deba exactamente esa cantidad, sí permite dimensionar el peso de las obligaciones financieras en el país.

La advertencia para las familias es clara: endeudarse sin tener en cuenta la capacidad de pago puede comprometer los ingresos futuros. Si una parte considerable del salario se destina a cubrir cuotas e intereses, queda menos dinero para ahorrar, invertir, afrontar emergencias o cumplir metas personales.

La riqueza sigue concentrada en pocas manos

El panorama también evidencia una desigualdad patrimonial importante. Según Allianz, el 10 % más rico de Colombia concentra el 71.9 % de la riqueza financiera neta, frente al promedio del 60.9 % en los países analizados.

Además, Colombia ocupó el puesto 45 entre 57 países por riqueza financiera neta por habitante, uno menos que en la edición anterior del estudio.

A escala mundial, los activos financieros de los hogares crecieron un 8.6 % en 2025, hasta alcanzar 268.4 billones de euros. Sin embargo, buena parte del incremento provino de la valorización de los mercados financieros, no exclusivamente del ahorro. El ahorro nuevo, de hecho, disminuyó un 5.4 %.

Esto demuestra que el aumento del valor de las inversiones no garantiza una mejora equivalente del poder adquisitivo, especialmente cuando se tiene en cuenta la inflación.

(Ver también: Dian anuncia gangazo para quienes tienen deudas pendientes: “Hasta 19 de noviembre”)

Por eso, la recomendación para los hogares es vigilar no solo cuánto dinero tienen, sino también cuánto deben, cuánto pagan en intereses y qué proporción de sus ingresos pueden destinar al ahorro. El objetivo no debería ser acumular activos a cualquier costo, sino construir un patrimonio sostenible sin comprometer la estabilidad financiera del hogar.

* Pulzo.com se escribe con Z