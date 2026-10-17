Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El salario mínimo en Colombia podría acercarse a los $1,9 millones en 2027, según los escenarios económicos que se proyectan para el próximo año, aunque esta cifra no representa el dinero que realmente podrá gastar el trabajador. De acuerdo con la información presentada, después de los descuentos obligatorios para salud y pensión, y con el auxilio de transporte calculado por aparte, el ingreso efectivo es diferente al valor publicado como salario mínimo mensual.

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La estimación parte de un aumento del 8,5 % en el salario mínimo, lo cual situaría el valor básico en $1.899.732 mensuales. En este escenario, de acuerdo con el desglose entregado, el trabajador tendría que aportar casi $75.989 a salud y otro monto similar de $75.989 a pensión. Los descuentos totales se ubicarían en $151.978 al mes, una cantidad que resta directamente del monto inicial que las personas ven anunciado cada año para el salario mínimo legal vigente.

Con esos descuentos aplicados, el salario neto, es decir, el dinero que el trabajador realmente recibe, llegaría solo a $1.747.754. A esta cifra todavía se podría sumar el auxilio de transporte, un beneficio dirigido a quienes cumplen ciertos requisitos y que también podría incrementarse un 8,5 %, alcanzando cerca de $270.268. De este modo, el salario efectivo total (contando auxilio de transporte) rondaría los $2.018.022 mensuales, siempre y cuando el trabajador tenga derecho a este beneficio.

No obstante, es importante señalar, de acuerdo con la fuente original, que el aumento del salario mínimo de 2027 aún no está definido. Las cifras mencionadas corresponden únicamente a estimaciones y no reflejan valores oficiales establecidos por el Gobierno. Existen otros posibles porcentajes de incremento, como el 6,29 %, 8 % y 10 %, que darían resultados diferentes tanto en el salario básico como en los descuentos de nómina.

Este debate reviste gran importancia para millones de trabajadores en Colombia. El análisis del aumento se debe valorar frente al costo de vida, precios de alimentos, transporte, arriendo y diversas obligaciones del hogar. Por ello, el dato clave no es solo el número publicado como salario mínimo: lo esencial es calcular el efectivo disponible tras aplicar las deducciones obligatorias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero recibirá realmente un trabajador colombiano si se fija el salario mínimo en cerca de 1,9 millones de pesos en 2027?

Si el salario básico mensual alcanza aproximadamente $1.899.732 en 2027 y se descuentan los aportes obligatorios a salud y pensión, el trabajador tendría disponible un salario neto cercano a $1.747.754. Al sumar el auxilio de transporte, que podría quedar en $270.268, el ingreso efectivo mensual sería de aproximadamente $2.018.022, de acuerdo con las proyecciones analizadas y siempre que la persona tenga derecho a este beneficio.

¿El salario mínimo de 2027 en Colombia ya está definido oficialmente?

No, el salario mínimo para 2027 en Colombia aún no ha sido fijado oficialmente. Las cifras y porcentajes que se manejan actualmente, como los incrementos del 6,29 %, 8 %, 8,5 % y 10 %, son solamente estimaciones y escenarios en discusión, según lo citado en el artículo. El valor final será resultado de una decisión gubernamental futura.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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