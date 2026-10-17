Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,3 remeció Colombia en la madrugada de este sábado 17 de octubre, un evento que fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según el boletín actualizado difundido por esta entidad, el epicentro del temblor se localizó en el municipio de El Cerrito, situado en el Valle del Cauca. El movimiento telúrico ocurrió a las 2:25 a. m., hora local, y el informe oficial indica que la profundidad en la que se originó alcanzó los 130 kilómetros, lo cual es un dato relevante para entender la percepción del sismo en superficie, pues en la mayoría de los casos, las ondas sísmicas de eventos profundos suelen sentirse en áreas más extensas, pero con menor intensidad superficial.

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De acuerdo con el SGC, esta agencia es la responsable de monitorear la actividad sísmica del territorio y poner a disposición del público información actualizada sobre eventos de este tipo. Con el objetivo de reunir testimonios directos de la ciudadanía, el Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hubieran percibido el temblor a reportarlo a través de la plataforma Sismos Sentidos. Esta herramienta digital permite recopilar información cualitativa acerca de la manera en que los habitantes experimentaron el sismo en diferentes regiones del país, algo que contribuye no solo a la validación técnica del evento, sino también a fortalecer el conocimiento sobre el impacto real de la actividad sísmica.

La importancia de que los ciudadanos reporten su experiencia reside en que estos testimonios complementan los datos instrumentales y ayudan al SGC a comprender la distribución geográfica de los temblores sentidos. El reporte puede realizarse ingresando al portal oficial de Sismos Sentidos del SGC, donde cada persona tiene la posibilidad de responder preguntas sobre la intensidad con la que sintió el movimiento y los efectos observados en su entorno. Esta dinámica es fundamental para lograr una respuesta más rápida y precisa ante eventos sísmicos y para elaborar mapas de intensidad que sean fieles a lo percibido por la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar un sismo sentido al Servicio Geológico Colombiano?

Para reportar que usted ha sentido un sismo en Colombia, debe ingresar al portal oficial Sismos Sentidos del Servicio Geológico Colombiano. Allí puede completar un formulario donde describe de qué manera experimentó el movimiento, proporcionando información relevante que ayudará a la entidad a mapear cómo se sintió el temblor en distintas zonas.

¿Qué significa la profundidad de un sismo y por qué es importante?

La profundidad de un sismo indica la distancia desde la superficie terrestre hasta el punto en el que se origina el movimiento telúrico. Según el dato del SGC en este caso, el sismo tuvo una profundidad de 130 kilómetros. Esta característica es clave, ya que los sismos más profundos suelen sentirse en áreas más extensas, aunque con menor fuerza en superficie, lo que puede influir en el impacto que tiene sobre las personas y las edificaciones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.