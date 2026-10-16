Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente medición de percepción llevada a cabo por AtlasIntel, cuyos resultados se conocieron en octubre de 2026, reveló variaciones significativas en la imagen pública de dos figuras reconocidas: Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. De acuerdo con los datos de esta encuesta, De la Espriella registró una disminución en su imagen favorable, pasando del 54 % al 49 %. Por su parte, Petro experimentó un aumento de tres puntos porcentuales, alcanzando un 45 % de favorabilidad. Este cambio en la percepción de ambos personajes reabrió el debate sobre el clima político y el sentir ciudadano en Colombia.

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El informe de AtlasIntel también mostró que la imagen negativa de Gustavo Petro disminuyó notablemente, cayendo del 57 % al 50 %. Es decir, mientras la aprobación hacia el exmandatario se fortaleció en un corto periodo, la opinión desfavorable bajó siete puntos porcentuales. Esta dinámica fue interpretada y difundida en redes sociales por el representante a la Cámara, Heráclito Landínez, quien subrayó el repunte del exmandatario y la caída de De la Espriella, planteando una valoración política alrededor del fenómeno.

Landínez utilizó su cuenta en X, antes Twitter, para señalar: “Mientras Abelardo baja 5 puntos de favorabilidad yo subo 3 puntos. Se derrumba un gobierno impuesto y se valoriza lo hecho en el gobierno de la Vida”. Con este mensaje, hizo referencia al contraste entre la evolución de la percepción de ambos personajes y a su propia interpretación de los resultados. Además, en otra publicación, el congresista opinó que “al mandatario se le acabó la luna de miel en apenas dos meses”, atribuyendo la caída en la imagen favorable de De la Espriella a un desencanto prematuro. Estas declaraciones muestran una tendencia común en la política: utilizar los resultados de sondeos para reforzar posiciones y disputas partidistas.

Pese a estos pronunciamientos, los datos reportados por AtlasIntel se refieren exclusivamente a la percepción favorable y desfavorable de los individuos medidos, lo que significa que no necesariamente guardan relación directa con el nivel de aprobación de la gestión presidencial. De acuerdo con lo recopilado, estos porcentajes constituyen indicadores de una opinión pública dinámica, pero no prueban un colapso de un gobierno ni explican de forma definitiva las causas de los cambios observados. Cada medición representa, más bien, una instantánea del momento político, mostrando tendencias que pueden cambiar con rapidez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la imagen favorable de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro al debate político?

La variación en la percepción favorable de ambos personajes, presentada por AtlasIntel, reaviva la discusión en redes sociales y entre líderes políticos, influyendo en cómo se interpretan los movimientos de opinión dentro del contexto nacional. Este tipo de cifras suele ser utilizado como argumento para apoyar o cuestionar procesos políticos y estrategias de comunicación, aunque no representen directamente el nivel de respaldo a la gestión de gobierno.

¿Qué diferencia hay entre percepción favorable y aprobación presidencial según AtlasIntel?

Según los datos revelados, la percepción favorable se refiere a la opinión que la ciudadanía tiene sobre un personaje específico, mientras que la aprobación presidencial evalúa la aceptación de la gestión de un mandatario en ejercicio. Así, ambos indicadores pueden mostrar variaciones independientes y no deben confundirse, ya que responden a aspectos distintos de la opinión pública.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.