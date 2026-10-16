El liderazgo de Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico vuelve a abrir el debate sobre la renovación de los partidos políticos en Colombia. ¿La colectividad necesita nuevas figuras o todavía depende de quien la llevó por primera vez a la presidencia? Para Pedro Viveros, analista de ‘Vox Populi’ de Blu Radio, la permanencia del exmandatario al frente del movimiento tiene una explicación política y no necesariamente significa que el partido esté debilitado.

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Viveros sostuvo que en Colombia existe una costumbre de dejar la dirección de las colectividades en manos de sus principales referentes, especialmente después de las elecciones. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en partidos tradicionales que han mantenido a expresidentes o dirigentes históricos en posiciones de liderazgo.

“Luego, me parece que corresponde a una costumbre política en Colombia de entregarle las funciones al jefe natural de cada colectividad”, afirmó Viveros. En el caso del Pacto Histórico, ese papel lo desempeña Petro, quien sigue siendo la figura más reconocida del movimiento.

Petro sigue siendo el principal referente del Pacto Histórico

Para Viveros, el expresidente conserva suficiente peso político para dirigir la colectividad, en particular porque el partido debe prepararse para las elecciones regionales, distribuir avales y buscar representación en alcaldías, gobernaciones y corporaciones públicas.

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“¿Quién es el líder natural del Pacto Histórico? Es Gustavo Petro”, señaló durante su análisis. También recordó el recorrido electoral del exmandatario, quien perdió la segunda vuelta presidencial de 2018 frente a Iván Duque y posteriormente llegó a la Casa de Nariño.

El analista considera que esos antecedentes impiden describir al movimiento como una fuerza política en declive. “Ese es un partido que no es un partido en barrena ni un partido en marchitamiento. Es un partido que está vivo y en la escena política”, aseguró.

La falta de renovación no sería exclusiva del petrismo

Sin embargo, la discusión cambia cuando se habla de nuevos liderazgos. Viveros advirtió que la ausencia de figuras emergentes no afecta únicamente al Pacto Histórico, sino que atraviesa buena parte del sistema político colombiano.

“Si se trata de criticar la falta de renovación del Pacto Histórico, creo que el problema de la política en Colombia es la falta de renovación de una generación que se agotó y no comienza a aparecer la nueva generación que la reemplace”, explicó.

El analista mencionó como ejemplo la permanencia de dirigentes tradicionales, como César Gaviria en el Partido Liberal, para argumentar que otras colectividades también enfrentan dificultades para dar paso a nuevos referentes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.