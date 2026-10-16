Gustavo Petro fue elegido presidente del Pacto Histórico por decisión unánime de la Coordinación Nacional Provisional de la colectividad, en una determinación anunciada el jueves 15 de octubre.

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El nombramiento coincidió con un llamado del exmandatario a ampliar las movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella y avanzar hacia una huelga general.

La propuesta de Petro se conoció después de las manifestaciones del miércoles 14 de octubre, en las que participaron sindicatos, docentes, estudiantes y distintas organizaciones sociales. El expresidente celebró la jornada y planteó que la movilización debía crecer hasta llegar a una huelga general. Sin embargo, su pronunciamiento no incluyó una fecha ni un plan concreto para convocarla.

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Dicha elección ubica a Petro en la dirección formal del movimiento político que respaldó su candidatura presidencial. La decisión también se presenta en un momento en que el partido busca definir cómo actuará frente a las medidas del nuevo Gobierno y qué papel tendrán las protestas dentro de su estrategia de oposición.

El expresidente de la República @petrogustavo fue elegido por unanimidad presidente del Pacto Histórico por la Coordinación Nacional Provisional del movimiento. Tras destacar la movilización nacional del 14 de octubre, Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo. — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 16, 2026

El Pacto Histórico anunció una nueva agenda política

Además de elegir a su presidente, la colectividad planteó impulsar un “Pacto por la Vida”, centrado en la defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales. La iniciativa forma parte de la estrategia que el movimiento expuso para fortalecer su presencia política y consolidarse como alternativa al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La agenda también incluye asuntos como el empleo, la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo productivo, con énfasis en las necesidades de los sectores populares y las clases medias. El movimiento señaló que combinará la movilización social con el fortalecimiento electoral y la construcción de propuestas programáticas.

Con Petro al frente de la colectividad, el Pacto Histórico tendrá que definir cómo articula esos objetivos y el llamado a las calles con su trabajo político. Aunque el anuncio de una posible huelga general concentra parte de la atención, el movimiento no ha informado una fecha oficial para esa jornada.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.