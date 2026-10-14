La participación de Gabriela Muñoz en una jornada de protestas desató críticas en redes sociales por un detalle de su pancarta: el cartel que llevó tenía una imagen de su propio rostro.

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(Vea también: Primera reacción de Gabriela Muñoz al quedar sin esquema de seguridad: salió disgustada y dejó vainazo)

Dicha escena provocó comentarios de usuarios que cuestionaron su presencia en la movilización y señalaron que algunos participantes estarían aprovechando las marchas para ganar visibilidad política.

La joven compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó las razones por las que decidió salir a las calles. En su publicación, defendió la protección del territorio, la soberanía nacional y el papel de las nuevas generaciones en la defensa de los recursos naturales.

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“Hoy marcho por la tierra que me vio nacer, por las generaciones que vienen y por la dignidad de un pueblo que jamás debería tener que arrodillarse para vivir en paz”, escribió Muñoz.

En el mismo mensaje, sostuvo que las juventudes tienen la responsabilidad de proteger el país y no permitir que sus recursos se conviertan en objeto de intereses particulares. “Nuestra naturaleza, nuestra soberanía y nuestra dignidad no se negocian”, agregó.

Sin embargo, la imagen de la pancarta terminó por desplazar parte de la atención sobre sus declaraciones. Varios usuarios centraron sus comentarios en el hecho de que el cartel incluyera su rostro y relacionaron ese gesto con una posible búsqueda de reconocimiento personal y protagonismo político.

Hoy marcho por la tierra que me vio nacer, por las generaciones que vienen y por la dignidad de un pueblo que jamás debería tener que arrodillarse para vivir en paz. Las juventudes no heredamos esta tierra para venderla, sino para cuidarla, defenderla y hacerla respetar. Nuestra naturaleza, nuestra soberanía y nuestra dignidad no se negocian. 🇨🇴❤️‍🔥 — Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) October 14, 2026

Las críticas a Gabriela Muñoz por llevar una pancarta con su rostro

Entre las reacciones que circularon en redes sociales hubo mensajes que cuestionaron el propósito de la pancarta y la forma en que algunos participantes se presentan durante las movilizaciones.

Hoy se marchó por todo aquello que Gabriela representa. Volvieron la política en un show de likes. Luego preguntan por que el pacto dejó de tener el respaldo de antaño. — Cristhian López Contreras (@Cristhian_ALo) October 15, 2026

Otro comentario relacionó la escena con la exposición en redes sociales y la búsqueda de reconocimiento. “Volvieron la política en un show de likes. Luego preguntan por qué el Pacto dejó de tener el respaldo de antaño”, escribió un usuario, en una crítica que vinculó el episodio con el desgaste de ese sector político.

También hubo mensajes más duros contra Muñoz. Uno de ellos cuestionó que llevara una pancarta con su propia imagen y calificó la acción como una forma de llamar la atención. Se trata de opiniones de usuarios, no de hechos comprobados sobre las motivaciones de la joven.

La cabeza de lista al concejo de Bogotá de @petrogustavo se vende como una lideresa social que ha enfrentado por años las desigualdades de la sociedad colombiana. Ah no, esta Gabriela Muñoz la que presuntamente tenía un aparato burocrático en la Aero civil y cuya madre orgullosa metía mano en los nombramientos del DNI. Vergüenza salir a marchar con semejantes personajes. Por poquito y llevaba. Juliana Guerrero también. — Andres Celis Parra (@AndresCelP) October 15, 2026

Las críticas se extendieron a la presencia de figuras políticas y creadores de contenido en las movilizaciones. Para algunos comentaristas, la participación de personas con aspiraciones electorales puede convertir las protestas en escenarios de promoción personal, en lugar de mantener el foco en las reivindicaciones de los manifestantes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.