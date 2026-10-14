Por: El Espectador

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El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) emitió una circular dirigida a los servidores públicos con instrucciones claras ante las manifestaciones anunciadas para el 14 de octubre. Según el documento firmado por Carlos Ríos, se enfatizó la importancia de que las entidades estatales garanticen la permanencia de los trabajadores en sus puestos y se mantenga la jornada laboral presencial ordinaria. De acuerdo con la circular, los funcionarios están obligados a cumplir sus horarios en sus sitios habituales y bajo las directrices de cada entidad. La advertencia fue contundente: el incumplimiento de estas disposiciones acarreará las sanciones correspondientes. Así mismo, Ríos pidió a las entidades tomar todas las medidas necesarias para asegurar tanto el acceso de su personal como la atención a la ciudadanía.

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Estas directrices se publican en el marco de unas marchas convocadas por opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los colectivos que llamaron a la jornada de protestas se encuentran el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). De acuerdo con El Espectador, las movilizaciones se desarrollan en varias ciudades y, hasta el momento, la Fuerza Pública no ha informado incidentes en el orden público.

Este mismo miércoles, se pondrá en vigencia un decreto presidencial que regulará las protestas. El texto, firmado la noche anterior por el presidente De la Espriella, establece la presencia constante de la policía durante las marchas, con uniformados ubicados a cuatro metros de distancia de los manifestantes. El decreto fue presentado por el Gobierno como una medida para asegurar el desarrollo pacífico de la protesta y la protección de todos los participantes, así como de quienes no formen parte de las movilizaciones.

Mientras avanzan las marchas, desde el Ejecutivo se ha reconocido la postura de los sindicatos que decidieron no unirse a las movilizaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, elogió la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y destacó su independencia y apuesta por el diálogo en el marco del Plan de Desarrollo, todavía en fase de formulación. Así lo reafirmó Jorge Iván Diez Vélez, quien lidera la CGT, al confirmar que las discusiones de los trabajadores se mantienen dentro de los canales institucionales considerados legítimos para resolver sus inquietudes.

Por su parte, el presidente De la Espriella también resaltó la actitud del Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (Sintraprojudiciales), valorando su defensa de la institucionalidad y el derecho al trabajo. El mandatario recalcó que, si bien la protesta pacífica constituye un derecho, no debe utilizarse como pretexto para bloquear el país ni afectar a la población o la prestación de servicios esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los lineamientos para los servidores públicos durante las manifestaciones del 14 de octubre?

De acuerdo con la circular del Dapre, los servidores públicos deben presentarse normalmente en sus lugares de trabajo y cumplir con el horario habitual, siguiendo las instrucciones particulares que dictamine cada entidad. Además, las instituciones están llamadas a adoptar medidas que faciliten el acceso del personal y garanticen la atención ciudadana, bajo advertencia de sanciones para quienes incumplan.

¿Qué regula el nuevo decreto sobre protestas firmado por el presidente De la Espriella?

Según El Espectador, el decreto establece que durante las protestas estará presente permanentemente la Policía Nacional, con uniformados situados a una distancia de cuatro metros de los manifestantes. La finalidad de este dispositivo es salvaguardar el derecho a la protesta pacífica y asegurar la protección tanto de quienes participan en las manifestaciones como de la población ajena a las mismas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.