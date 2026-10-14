Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Los Mártires, en un esfuerzo articulado junto con la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Policía Nacional, lideró una nueva jornada de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos comerciales en la localidad. Estas actividades, desarrolladas en el marco del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', buscan fomentar la legalidad y mejorar la convivencia ciudadana a través de la supervisión constante de distintos puntos de comercio, especialmente aquellos dedicados a la distribución y comercialización de licores.

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Según información oficial de la administración local, durante la jornada se inspeccionaron cinco establecimientos, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El objetivo central fue verificar que los negocios contaran con la documentación requerida y cumplieran con las normativas exigidas para su funcionamiento. Los documentos revisados incluyeron la carta de apertura, el concepto de uso del suelo y el concepto de seguridad humana y protección contra incendios, expedido por el cuerpo de bomberos, requisitos fundamentales según lo estipulado en la legislación vigente.

El balance de este operativo arrojó como resultado que cuatro establecimientos inspeccionados presentaron toda la documentación exigida, en tanto que uno de ellos tenía pendientes algunos documentos importantes relacionados con su operación. Este tipo de intervención permite a las autoridades establecer con claridad el estado actual de cumplimiento de los requisitos legales e identificar aspectos particulares que requieren una atención más detallada o seguimientos posteriores, de acuerdo con las competencias de cada entidad participante.

De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía Local de Los Mártires, estas jornadas se desarrollan como parte de la gestión tanto de la administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, como del alcalde local, John Jader Suárez Delgado. Ambas autoridades buscan fortalecer la legalidad, fomentar la responsabilidad en la actividad comercial y recuperar la confianza y la convivencia en la localidad.

La continuidad de estas acciones coordinadas entre entidades distritales y la Policía Nacional refleja el compromiso institucional con la verificación del cumplimiento normativo, así como con la identificación de situaciones que exijan el seguimiento de las autoridades, siempre en beneficio de quienes hacen parte de la comunidad de Los Mártires.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos legales deben cumplir los establecimientos de licores en Los Mártires según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Local de Los Mártires, todos los establecimientos dedicados a la distribución y comercialización de licores están obligados a cumplir con el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Deben presentar la carta de apertura, el concepto de uso del suelo y el concepto de seguridad humana y protección contra incendios, expedido por el cuerpo de bomberos.

¿Qué es la Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos comerciales y qué entidades participan en Bogotá?

La Inspección, Vigilancia y Control es una actividad administrativa destinada a verificar que los establecimientos comerciales cumplan con las disposiciones legales vigentes y cuenten con la documentación requerida para funcionar. En Bogotá, particularmente en la localidad de Los Mártires, estas jornadas reúnen a la Alcaldía Local, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Policía Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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