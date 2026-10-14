La familia de Ayelén Sofía Páez, la adolescente de 16 años que desapareció en Bogotá en agosto de 2025, se pronunció después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de su cuerpo en un municipio cercano a la capital. Sus allegados pidieron respeto por su memoria y solicitaron no difundir versiones sin verificar, mientras avanzan las diligencias judiciales para determinar las circunstancias de su muerte.

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El padre de la menor, Albeiro Páez, habló con Citytv este miércoles 14 de octubre sobre la notificación que recibió de las autoridades y el momento en que fue llamado para reconocer el cuerpo de su hija. Según su testimonio, la familia conoció la noticia hace aproximadamente ocho días, aunque el hallazgo se habría producido varios meses antes.

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De acuerdo con lo que conoce el padre de la adolescente, una persona que se encontraba en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, habría encontrado el cuerpo el pasado 22 de abril. Sin embargo, Albeiro aseguró que todavía desconoce las circunstancias en las que murió su hija y por qué la notificación a la familia se produjo tiempo después del hallazgo.

“Todo indica que la persona que la encontró era una persona que estaba en la zona de Sopó, en una zona selvática y fue a hacer una necesidad fisiológica y ahí encontraron el cuerpo, el 22 de abril”, explicó en entrevista con Citytv.

El padre manifestó su desconcierto frente al tiempo transcurrido entre el hallazgo y la comunicación oficial. No obstante, las circunstancias del caso continúan bajo investigación, por lo que aún no hay conclusiones confirmadas sobre lo sucedido.

Durante los meses de búsqueda, la familia recorrió diferentes lugares con la esperanza de encontrar a Ayelén. Según contó Albeiro, incluso viajó a Medellín tras recibir información sobre posibles sitios en los que la adolescente habría sido vista. También recibió reportes de personas que aseguraban haberla observado en sectores de Bogotá, pero ninguna de esas pistas permitió establecer su paradero.

“Pues ese es un tema que uno no entiende: ¿Cómo que se desaparece una persona y hasta 14 meses después aparece?, pues apareció sin vida, lo que no queríamos, pero pues gracias a Dios apareció”, expresó.

Padre de Ayelén recordó cómo era su hija

En medio del dolor por la noticia, Albeiro Páez recordó la personalidad de la adolescente y el papel que tenía dentro de su familia. La describió como una joven alegre, espontánea y capaz de cambiar el ánimo de quienes la rodeaban.

“Ella era una persona alegre, la que nos estabilizaba toda la familia. Ella era una persona que todo el tiempo tenía algo como para hacer diferente”, manifestó al canal.

También aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a otros padres de familia, a quienes invitó a expresarles cariño a sus hijos y a dedicarles tiempo mientras tienen la oportunidad de hacerlo.

“Se les olvida abrazar a sus hijos, se les olvida muchas cosas. Si están en este momento de tiempo, háganlo”, dijo.

El padre cerró ese mensaje con palabras sobre el duelo que atraviesa tras la pérdida de su hija y la esperanza de encontrar fortaleza para afrontar lo ocurrido.

“Yo tengo a mi hija ya en el cielo y pues quisiera estar al lado de ella. No se puede ya, ya es un angelito más y todo se lo estoy entregando en manos de Dios que nos dé la fortaleza”, expresó.

Hermana de Ayelén pidió no difundir información sin confirmar

Valentina Páez, hermana de la adolescente, también se pronunció a través de sus redes sociales. En sus publicaciones confirmó que Ayelén fue encontrada sin vida y recordó que el caso sigue bajo investigación, por lo que pidió a los usuarios abstenerse de compartir versiones que no hayan sido verificadas.

“Por favor, por respeto a la memoria de mi hermana, a nosotros como familia y al proceso que aún continúa, absténgase de informarse erróneamente”, escribió.

La joven explicó que, por ahora, la familia no divulgará detalles sobre las evidencias que puedan conocer durante el desarrollo de las diligencias judiciales. Según indicó, buscan evitar interferencias en el trabajo de los investigadores y permitir que el proceso avance mientras sus allegados asimilan la noticia.

“Primeramente, como bien sabemos, mi hermana apareció sin vida, las causas aún se desconocen, está en proceso de investigación”, señaló Valentina en otro mensaje.

Además, precisó que no tienen previsto realizar, por el momento, un acto simbólico y que cualquier actualización será compartida a través de sus canales personales, cuando las condiciones del proceso lo permitan.

La hermana de Ayelén también agradeció a las personas que acompañaron a la familia durante los meses de búsqueda. De acuerdo con su relato, recibieron apoyo emocional y económico, especialmente para su madre, Claudia, quien estuvo al frente de las gestiones para encontrar a la adolescente.

“Un agradecimiento, completamente gratitud de parte de mi familia, porque todo momento nos sentimos acompañados”, expresó.

Sin embargo, pidió que ese acompañamiento esté acompañado de respeto por la intimidad de sus allegados durante el duelo.

“Por favor se abstengan de hacer comentarios, de difundir información, de preguntar dónde, cómo, por qué, por respeto a la memoria de mi hermana”, solicitó.

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¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Ayelén Sofía Páez?

Jimmy Erazo, abogado que representa a la familia, también se refirió al caso en una entrevista con Citytv. El jurista explicó que la madre de la adolescente recibió la comunicación oficial de la Fiscalía después de que las autoridades localizaran el cuerpo en una población cercana a Bogotá.

No obstante, debido a que se trata de una investigación judicial en curso y el caso involucra a una menor de edad, la información disponible es limitada.

Por ahora, las causas y las circunstancias de la muerte de Ayelén Sofía Páez no han sido esclarecidas públicamente. Su familia pidió esperar los resultados de las actuaciones judiciales y evitar especulaciones que puedan afectar tanto la memoria de la adolescente como el desarrollo de la investigación.

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