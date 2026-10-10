La búsqueda de Luz Edenis Méndez Ramírez, conocida como ‘Lucy’, terminó con un hallazgo que conmocionó a los habitantes de Chaparral, en el sur del Tolima. La mujer, de 40 años, se desempeñaba como mototaxista y fue encontrada sin vida en una zona rural del municipio, después de que sus familiares reportaran su desaparición.

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De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, el cuerpo fue localizado durante la tarde del miércoles 7 de octubre en el corregimiento de La Marina. La víctima llevaba tres días sin ser localizada y, según los primeros reportes, presentaba signos de violencia y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

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Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer si la muerte estuvo relacionada con un hecho criminal.

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¿Qué se sabe de la desaparición de Luz Edenis Méndez?

Según la información conocida, Lucy fue vista por última vez el domingo 4 de octubre, cuando se movilizaba en su motocicleta y, al parecer, realizaba un servicio de transporte.

Los primeros reportes indican que la mujer se encontraba trabajando cuando desapareció. Presuntamente, transitaba por una vía que comunica el casco urbano de Chaparral con el sector de Tuluní.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus familiares y habitantes de la zona se unieron a las labores de búsqueda, con apoyo de organismos de emergencia.

La desaparición generó preocupación entre sus allegados, quienes esperaban encontrarla con vida. Sin embargo, tres días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en el corregimiento de La Marina.

Tras el hallazgo, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los procedimientos judiciales correspondientes.

Debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo, inicialmente no fue posible establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento. Por esta razón, los resultados de los análisis de Medicina Legal serán fundamentales para determinar la causa de la muerte y aportar información que permita orientar la investigación.

Según informó La FM, los familiares reconocieron a la mujer por sus características físicas. Por su parte, la Secretaría de la Mujer del Tolima anunció la activación de una ruta de acompañamiento para brindar apoyo a los seres queridos de Lucy durante las diligencias judiciales y el desarrollo del caso.

La muerte de la mototaxista generó reacciones entre las autoridades departamentales y municipales. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió a la Fiscalía y a los organismos judiciales avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables, si se confirma la comisión de un delito.

En la misma línea, el alcalde de Chaparral, Helver González, solicitó celeridad en las actuaciones judiciales para que se conozcan las circunstancias de la muerte de la mujer. Mientras avanzan las indagaciones, la comunidad también se ha movilizado para rendirle homenaje y reclamar respuestas sobre el caso.

Como muestra de solidaridad con sus familiares, habitantes de Chaparral convocaron una velatón en el Parque de Los Presidentes, con el propósito de honrar la memoria de Luz Edenis Méndez y pedir que su muerte sea esclarecida.

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El caso ha generado preocupación entre los trabajadores del transporte informal y otros habitantes del municipio, que esperan conocer qué ocurrió durante los días en los que la mujer estuvo desaparecida.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información sobre sus últimos movimientos y analizando los elementos disponibles para reconstruir los hechos. La investigación sigue en curso y serán los resultados forenses y las pruebas judiciales los que permitan establecer las circunstancias de su muerte.

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