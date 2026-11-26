Nuevos detalles de la toma de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena salieron a la luz tras conocerse las conversaciones que mantuvieron los responsables con un negociador de la Policía.

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(Vea también: Destapan situación por la que fue abatido presunto delincuente en toma de rehenes; hay comunicado)

Los mensajes, revelados por Noticias RCN, muestran las presiones que ejercieron durante el diálogo, las condiciones que impusieron para abandonar el establecimiento y la preocupación que manifestaron ante los movimientos de los uniformados.

Uno de los asuntos que apareció en los intercambios fue la presencia de un menor de edad dentro del supermercado. El negociador buscó que permitieran su salida y preguntó por las condiciones de las demás personas retenidas. La respuesta de uno de los hombres llamó la atención por su tono: «Oren por nosotros».

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La comunicación también dejó ver que los secuestradores estaban pendientes de lo que ocurría fuera del establecimiento y que cualquier movimiento de las autoridades podía alterar el desarrollo de las conversaciones.

Los chats entre los secuestradores y el negociador de la Policía

En uno de los intercambios, el uniformado preguntó por la presencia de mujeres embarazadas y pidió que dejaran salir al menor de edad. El hombre armado aseguró que el niño estaba junto a su madre y respondió que ambos abandonarían el lugar.

Negociador: “El menor de edad. ¿Lo pueden entregar también?”.

Secuestrador: “Lo puse junto con su madre. Ok, sí señor. Ellos van a salir”.

Negociador: «Los niños siempre deben estar fuera de esto».

En otro momento, uno de los delincuentes alertó sobre supuestos movimientos en la parte superior del supermercado. Su mensaje evidenció que estaban atentos a la ubicación de los uniformados y temían que ingresaran al establecimiento.

Secuestrador: «Ojo que hay alguien en el techo. Escucho pasos, no queremos interferencias».

Negociador: «Ok, sí señor. Ya pregunto».

La advertencia no terminó allí. El hombre también cuestionó a las autoridades por las maniobras que pudieran estar adelantando y utilizó la presencia de los rehenes para presionar al negociador.

Secuestrador: «¿O no valoran la vida de las personas que están acá adentro? ¿Qué quieren? ¿Que esto se salga de control? ¡Ojo con lo que hacen!».

Millonarias exigencias para abandonar el supermercado

Las conversaciones no fueron el único medio que utilizaron los responsables para comunicarse con el exterior. Según la información conocida por Noticias RCN, también recurrieron a celulares de personas que habían recuperado su libertad y enviaron un segundo documento escrito a mano.

En ese mensaje plantearon varias condiciones para salir del establecimiento: exigieron 7.000 millones de pesos, camionetas blindadas y una zona despejada para escapar hacia Barranquilla.

La toma de rehenes se prolongó durante más de 17 horas y terminó con la intervención de unidades especiales de la Policía y el Ejército. El operativo permitió liberar a las personas retenidas, dejó dos capturados y un presunto secuestrador abatido.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.