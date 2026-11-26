Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella continúa desarrollando operativos de registro en las cárceles de Colombia. En esta última ocasión, las autoridades centraron su atención en el centro penitenciario de Villahermosa, ubicado en Cali. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, De la Espriella informó el balance de los hallazgos durante los controles realizados el 26 de noviembre en dos patios del penal.

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De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, los operativos incluyeron la inspección de dos áreas que albergan aproximadamente 706 personas privadas de la libertad. Los resultados fueron contundentes: las autoridades incautaron 34 celulares, 1 módem wifi, 20 tarjetas SIM, 70 cargadores, 640 papeletas de marihuana, 36 papeletas de base de cocaína, 35 armas cortopunzantes y más de cinco millones de pesos colombianos en efectivo. Este balance evidencia la presencia de elementos prohibidos y materiales que facilitan actividades ilícitas dentro del recinto carcelario.

Frente a estos resultados, Abelardo de la Espriella reiteró la necesidad de redoblar la vigilancia y los controles penitenciarios para evitar el ingreso de objetos ilegales. El presidente manifestó que sus instrucciones son “claras: intensificar los controles penitenciarios, impedir el ingreso de elementos prohibidos y desarticular las redes criminales que operan desde los centros de reclusión”. Además, fue enfático al asegurar: “¡Se acabó la permisividad! No voy a tolerar que desde una celda se siga extorsionando, amenazando y atentando contra la tranquilidad de los colombianos”.

Paralelo a estas acciones y como parte de la política de seguridad, el 25 de noviembre el ministro de Justicia, Iván Cancino, inauguró la nueva cárcel de Riohacha en La Guajira. Esta infraestructura, que forma parte del plan de renovación penitenciaria aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), cuenta con una capacidad para albergar hasta 1.722 internos y una extensión de 36.000 metros cuadrados divididos en ocho pabellones, uno dedicado a mujeres y siete a hombres. La construcción comenzó en 2020, y el proyecto implicó una inversión cercana a los 307.969 millones de pesos, además de un contrato de interventoría de cerca de 21.000 millones de pesos.

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¿Qué objetos ilícitos fueron encontrados en la cárcel de Villahermosa durante los operativos?

Según el balance presentado por Abelardo de la Espriella, en los dos patios inspeccionados del centro penitenciario de Villahermosa se hallaron celulares, drogas, armas cortopunzantes, cargadores, tarjetas SIM, un módem wifi y dinero en efectivo. Estos objetos evidencian las dificultades para controlar el ingreso de elementos ilegales a las prisiones.

¿Cómo es la nueva cárcel de Riohacha y cuál fue la inversión en su construcción?

La nueva cárcel de Riohacha inaugurada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, tiene capacidad para 1.722 internos y abarca un área de 36.000 metros cuadrados, organizados en ocho pabellones, uno para mujeres y siete para hombres. De acuerdo con la información de El Espectador, la construcción, iniciada en 2020, requirió una inversión de 307.969 millones de pesos, más un contrato de interventoría por cerca de 21.000 millones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.