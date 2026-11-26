Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la estrategia denominada “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, trabaja activamente para atraer inversión destinada a sus proyectos estratégicos de infraestructura. De acuerdo con lo informado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la capital presentó sus avances y la oferta de incentivos a empresarios, embajadores y representantes de cámaras binacionales durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, una cita que tuvo como escenario un almuerzo empresarial organizado por Invest in Bogotá y el Banco de Occidente. En el encuentro estuvo presente el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, junto a figuras del sector empresarial y financiero, lo cual evidenció el interés de la administración distrital por fortalecer alianzas público-privadas que impulsen el desarrollo.

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Entre los temas discutidos en la jornada estuvo el portafolio de obras prioritarias para la ciudad. Según la Alcaldía Mayor, estos incluyen proyectos de movilidad de gran escala como las tres líneas del Metro de Bogotá, la Nueva Calle 13, ALO Norte y Centro, así como iniciativas de desarrollo regional como Bogotá Ciudad Aeropuerto, Lagos de Torca y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas). Todos estos planes forman parte de una hoja de ruta para transformar y modernizar la infraestructura urbana de Bogotá.

Otro punto clave de la presentación fueron los incentivos tributarios, sustentados en el Acuerdo Distrital 1084 de 2026. Este acuerdo propone beneficios fiscales para atraer nuevas inversiones, fomentar que las empresas reinviertan en la ciudad y estimular la creación de puestos de trabajo. Según la Alcaldía, los incentivos se enfocan en zonas estratégicas y programas de renovación urbana, lo que busca dinamizar sectores urbanos clave.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Fernando Galán invitó a los inversionistas a confiar en la hoja de ruta que plantea Bogotá-Región, resaltando la importancia de sumar capital y experiencia privada. Galán afirmó que los incentivos para nuevas inversiones o para la expansión de empresas existentes convierten a Bogotá en un destino atractivo para los inversionistas.

Por otro lado, Invest in Bogotá presentó su portafolio de servicios, ofreciendo acompañamiento a las empresas interesadas en aportar a los proyectos de movilidad e infraestructura. De acuerdo con su directora ejecutiva, Isis Durán, el Congreso Nacional de la Infraestructura resulta un espacio estratégico para conectar oportunidades con potenciales inversionistas y facilitar la articulación entre sector público y privado, buscando el ingreso de capital extranjero y nuevas alianzas colaborativas.

De esta manera, Bogotá reafirma su apuesta por ampliar vínculos con inversionistas tanto nacionales como internacionales, colocando especial énfasis en la participación privada dentro de proyectos que impacten positivamente la movilidad, el desarrollo urbano y la generación de empleo en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos de infraestructura prioritarios en Bogotá según la Alcaldía?

Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los proyectos clave incluyen las líneas 1, 2 y 3 del Metro de Bogotá, la Nueva Calle 13, ALO Norte y Centro, Bogotá Ciudad Aeropuerto, Lagos de Torca y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas). Estas iniciativas buscan mejorar la movilidad, conectividad regional y el desarrollo urbano.

¿Qué incentivos contempla el Acuerdo Distrital 1084 de 2026 para atraer inversión a Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor, el Acuerdo Distrital 1084 de 2026 establece incentivos tributarios dirigidos a atraer nuevas inversiones, promover la reinversión de empresas y fomentar la generación de empleo. Los beneficios se orientan especialmente a zonas estratégicas de la ciudad y programas de renovación urbana, facilitando la participación del sector privado en proyectos de infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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