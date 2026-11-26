Por: El Espectador

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La Línea 4 del Metro de Bogotá acaba de sumar un respaldo en su fase de planificación, aunque el proyecto sigue lejos de materializarse en una obra concreta y la ciudad aún no ha terminado la construcción de la primera línea. De acuerdo con Portafolio, el banco alemán de desarrollo KfW tiene previsto aportar cerca de 800.000 euros, equivalentes aproximadamente a 3.200 millones de pesos colombianos, para evaluar la viabilidad técnica y financiera de este nuevo corredor de metro.

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Este anuncio se produce en un contexto donde aún no existe un trazado definitivo para la Línea 4, tampoco se han definido las ubicaciones de las estaciones ni se conocen los predios a adquirir. Mucho menos hay una fecha establecida para el inicio de construcción. Por el momento, tanto el Distrito Capital como el Gobierno Nacional concentran esfuerzos en adelantar estudios preliminares que les permitan tomar decisiones sobre la configuración final del proyecto y las condiciones bajo las cuales podría ejecutarse en el futuro.

De acuerdo con la información, los fondos provenientes de KfW no están destinados a vigas, cementos o vagones, sino a una tarea esencial anterior: el análisis técnico y financiero del corredor. Este análisis permitirá determinar cuál alternativa de trazado sería más eficiente, la cantidad de pasajeros que podría movilizar, los posibles costos de construcción y operación, así como los impactos sociales, prediales y ambientales, y el origen de los recursos para la eventual ejecución.

El anuncio representa un avance para la Línea 4, pero no significa que el proyecto cuente ya con recursos asegurados para su construcción. En este sentido, en días recientes, el Gobierno Nacional informó de manera adicional la destinación de unos 34.000 millones de pesos a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, FONDES, con el objetivo de cubrir el 50 % de los estudios de la Línea 4. Según reportes de la Alcaldía, la meta es contratar los estudios de prefactibilidad antes de finalizar 2026 y conformar, para 2027, una bolsa de 78.000 millones de pesos para avanzar hacia la etapa de factibilidad.

El recorrido preliminar contemplado conectaría con la primera línea del metro en la calle 100 con Autopista Norte y seguiría hacia las calles 235 o 245, con el fin de facilitar la movilidad de los habitantes de Suba, Usaquén y sectores de municipios cercanos como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Sopó. Sin embargo, todos estos elementos todavía deben definirse durante los estudios, así como la posible integración con la Línea 1.

De acuerdo con el Gobierno, la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad podría requerir cerca de 15,14 millones de dólares. Esos análisis serán determinantes para saber si la Línea 4 puede pasar a fases avanzadas, definir su financiación y abrir una eventual licitación para obra.

¿Para qué sirve el aporte financiero de KfW a la Línea 4 del Metro de Bogotá?

El aporte de KfW, según Portafolio, será exclusivamente para la evaluación técnica y financiera del futuro corredor. Esto implica que los recursos se destinarán a analizar alternativas, costos, demandas y viabilidad general del proyecto, y no a la construcción física de la línea. Estas tareas hacen posible determinar si la obra es factible antes de comprometer fondos para su desarrollo.

¿Cuáles son los próximos pasos para el desarrollo de la Línea 4 del Metro de Bogotá?

Antes de iniciar cualquier obra, la Línea 4 requiere completar los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que servirán para definir el diseño, el número de estaciones, costos, demanda proyectada y fuentes de financiación. Solo tras tener estos estudios terminados, podrá abrirse una discusión sobre la cofinanciación de la construcción y su contratación futura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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