Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una iniciativa que se enfoca en reivindicar la memoria y la resistencia de las mujeres en la capital colombiana. En esta versión, un evento titulado ‘REVBELADAS contra el olvido’ reunió a mujeres destacadas en diferentes áreas, quienes compartieron la manera en que preservan y transmiten las historias y saberes de las mujeres en contextos de conflicto y transformación social. El encuentro se realizó el 25 de noviembre, fecha que marca el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, según el reporte difundido por la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

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La jornada fue organizada en colaboración con la institución educativa UNINPAHU y se estructuró a partir de un conversatorio, la presentación de cuatro iniciativas culturales y el recorrido por dos exposiciones itinerantes. El eje del encuentro fue la construcción de memoria desde el quehacer femenino, con énfasis en oficios, saberes tradicionales y creaciones artísticas como formas de resistencia frente al silenciamiento y la invisibilización que han caracterizado la vida de muchas mujeres.

Entre las participantes del conversatorio estuvo Maria Luz Mila Wazorna, artesana ancestral embera chamí desplazada en su niñez por el conflicto armado. Con más de 16 años de experiencia en técnicas de tejido en mostacilla, hoy transmite su conocimiento a infantes de su comunidad en Bogotá. Yurani Rincón, recicladora de cuarta generación y coordinadora en la Asociación REMAREK en la localidad de Kennedy, relató cómo integra el reciclaje con la educación ambiental. También participaron Blanca Cecilia Pineda, gestora de paz y escritora abocada a la preservación de la memoria histórica, y Adelia Alejandra Jiménez Mogollón, estudiante de la Universidad del Rosario que ha aportado en la edición del libro ‘Mujeres hechas de retazos’, motivada en gran parte por la experiencia de su madre como víctima del conflicto armado.

Las iniciativas expuestas incluyeron trabajos del colectivo Dai Werakaura, compuesto por mujeres indígenas desplazadas, y piezas del Laboratorio de Transformación Cultural para la Paz, que resalta la colaboración de 33 mujeres artistas en distintas propuestas, entre ellas la obra colectiva ‘Mujeres hechas de retazos’. Además, se presentaron proyectos ganadores de la Beca Mujeres Creadoras por una Cultura Libre de Violencias y de Sexismos 2026, promovida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Desde finales de 2024, REVBELADAS se consolida como una estrategia conjunta para visibilizar a las mujeres en prácticas y espacios donde históricamente han sido relegadas. El propósito es no solo reconocer sus historias y aportes a la memoria de la ciudad, sino también prevenir las violencias mediante la reivindicación de su palabra y experiencia.

¿Qué iniciativas lideradas por mujeres se presentaron en REVBELADAS contra el olvido en Bogotá?

Durante REVBELADAS contra el olvido, se destacaron iniciativas como los tejidos e intervenciones artísticas del colectivo Dai Werakaura, el libro ‘Mujeres hechas de retazos’ y las propuestas Surcos en la Piel, Ganemos Más, Legendarias y Escuela de Cultura Campesina, todas dirigidas a preservar la memoria y promover la resistencia de las mujeres frente a la violencia.

¿Cuál es el objetivo principal de REVBELADAS y cómo se relaciona con la memoria de las mujeres en Bogotá?

El objetivo principal de REVBELADAS es reconocer y visibilizar el papel de las mujeres en la construcción de la memoria colectiva de Bogotá, especialmente aquellas cuya voz ha sido tradicionalmente excluida. La estrategia busca enfrentar el olvido y el silenciamiento valiéndose del arte, el oficio y las historias de resistencia femenina para prevenir y denunciar las violencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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